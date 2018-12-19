新竹市文化局即起推《傳統鑿花技術─木雕技藝傳習計畫成果發表展》

2018年12月19日 16:27 中時 陳育賢

新竹市文化局即日起至2019年1月1日推出《傳統鑿花技術─木雕技藝傳習計畫成果發表展》。（陳育賢攝）

新竹市文化局即日起至2019年1月1日推出《傳統鑿花技術─木雕技藝傳習計畫成果發表展》，此次展出40餘件作品，除竹市無形文化資產技術保存者蔡楊吉及曾俊豪作品外，另有薪傳班、種子教師培訓班學生參與，是新竹市木雕傳習首次透過實作課程及成果分享展出。

市長林智堅表示，木雕曾為新竹市重要產業，在逐漸沒落的狀態下，感謝竹市無形文化資產技術保存者蔡楊吉藝師，願意無私奉獻技術，從教案、網頁、影片至實際教學，1步1腳印逐漸實踐傳承的願望，這是新竹傳習的第1步，期許以推廣文化薪傳及教育推廣活動，重新喚起民眾、藝師及相關單位對傳統工藝技法傳承的重視，以帶動更多人重視傳統鑿花技藝內涵與文化之美。

文化局指出，蔡楊吉師承漳州派國家藝師黃龜理，自身非常努力汲取新知充實技術功夫，施作經驗豐富且技法熟練精湛，目前仍是傳統建築修護第1線工作者。

其因有感現今傳統鑿花技術的同輩匠師逐漸凋零，年輕匠師已不多，深刻體認傳統木雕鑿花技術的重要，也藉由此次傳習計畫讓木雕技藝傳承得以順利進行。

文化局指出，木雕技藝是採師徒制的傳承方式，但從事傳統木作已近50年的蔡楊吉有感於傳統技術面臨凋零沒落，自2014年至2016年將建築傳統木雕鑿花技術之技藝、工法、口訣與運用，以3件代表作品做了完整紀錄及出版傳習教案專輯。

2017年更完成教案網頁設計製作，2018年再邀請曾俊豪在新竹市推動傳承教學計畫，今年「木雕薪傳班」招收4位有木雕基礎的學徒，均由蔡楊吉及曾俊豪親自傳授結業。

(中時 )