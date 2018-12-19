新竹市文化局即起推《傳統鑿花技術─木雕技藝傳習計畫成果發表展》

新竹市文化局即日起至2019年1月1日推出《傳統鑿花技術─木雕技藝傳習計畫成果發表展》。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市文化局即日起至2019年1月1日推出《傳統鑿花技術─木雕技藝傳習計畫成果發表展》。（陳育賢攝）

新竹市文化局即日起至2019年1月1日推出《傳統鑿花技術─木雕技藝傳習計畫成果發表展》，此次展出40餘件作品，除竹市無形文化資產技術保存者蔡楊吉及曾俊豪作品外，另有薪傳班、種子教師培訓班學生參與，是新竹市木雕傳習首次透過實作課程及成果分享展出。

市長林智堅表示，木雕曾為新竹市重要產業，在逐漸沒落的狀態下，感謝竹市無形文化資產技術保存者蔡楊吉藝師，願意無私奉獻技術，從教案、網頁、影片至實際教學，1步1腳印逐漸實踐傳承的願望，這是新竹傳習的第1步，期許以推廣文化薪傳及教育推廣活動，重新喚起民眾、藝師及相關單位對傳統工藝技法傳承的重視，以帶動更多人重視傳統鑿花技藝內涵與文化之美。

文化局指出，蔡楊吉師承漳州派國家藝師黃龜理，自身非常努力汲取新知充實技術功夫，施作經驗豐富且技法熟練精湛，目前仍是傳統建築修護第1線工作者。

其因有感現今傳統鑿花技術的同輩匠師逐漸凋零，年輕匠師已不多，深刻體認傳統木雕鑿花技術的重要，也藉由此次傳習計畫讓木雕技藝傳承得以順利進行。

文化局指出，木雕技藝是採師徒制的傳承方式，但從事傳統木作已近50年的蔡楊吉有感於傳統技術面臨凋零沒落，自2014年至2016年將建築傳統木雕鑿花技術之技藝、工法、口訣與運用，以3件代表作品做了完整紀錄及出版傳習教案專輯。

2017年更完成教案網頁設計製作，2018年再邀請曾俊豪在新竹市推動傳承教學計畫，今年「木雕薪傳班」招收4位有木雕基礎的學徒，均由蔡楊吉及曾俊豪親自傳授結業。

(中時 )

環評大會通過南科環差案 台積電3… 台中饕客多 新加坡庶民小吃「海…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。