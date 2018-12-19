北極圈保衛戰！2019俄擴大駐軍

2018年12月19日 16:17 中時電子報 吳映璠

北極保衛戰開打！面對美軍來勢洶洶，加上暖化導致航道漸開，北極圈豐富的礦藏及戰略地位深深吸引莫斯科，俄羅斯國防部18日宣布，自明年起將擴大於北極圈駐軍，此外俄國也已成立北極考察集團軍，並恢復北極定期空中巡邏。

綜合法新社及俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統蒲丁（Vladimir Putin）18日召開國防部擴大部務會議，會議上俄國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，美國有意擴大海軍在北極地區的存在感及確保在此地區的太空軍事優勢，除了組建新型武裝部隊—太空軍，自8月以來，美國海軍更重建第二艦隊。

面對美軍來勢洶洶，蕭依古宣布，至2019年，俄羅斯將在北極圈擴大駐軍，包括在斯列德尼島（Sredny）、蘭格爾島（Wrangel）、施密特角（Cape Schmidt）地區完成基礎建設，以讓防空雷達部隊與飛航導引哨站能夠進駐，此外，北極圈其他區域的軍事人員宿舍與航空基礎設備也已經完工。

俄羅斯北方艦隊司令葉夫梅諾夫則指出，該艦隊已恢復對北極進行定期空中巡邏。

另外據新華社報導，俄已成立北極考察集團軍，總部設在北冰洋沿岸柯拉半島（Kola Peninsula）北部的波利亞爾內市，下面設有水面保護旅和潛艇旅等。

集團軍司令奧列格‧戈盧別夫表示，集團軍派出的考察部隊已於日前完成一次北極考察，此次考察也是自2012年以來，俄國在北極地區進行的最大規模考察，考察範圍從俄羅斯西部巴倫支海（Barents Sea）跨越北冰洋到達俄東部太平洋沿岸，參與考察的成員包括一艘大型反潛艦、兩艘大型登陸艦、一艘海上拖船及部分保障性船隻，全程歷時兩個多月完成。

莫斯科相當重視北極圈的豐富礦藏及軍事戰略地位，近年來已將開發此地區視為第一要務，陸續打造一系列軍事、科學基地。

普丁也多次造訪該地，去年更表示進一步探勘及開採北極的原物料相當重要。

(中時電子報)