柯文哲傳出要民進黨交戰犯 趙少康幫忙整理名單

2018年12月19日 16:31 中時電子報 丁世傑

趙少康。（圖／取自網路）

柯文哲日前與蔡英文會面，被媒體爆料要求先交出戰犯名單。趙少康在政論節目中幫忙整理，並且說，「當時誰說要提名姚文智？如果不是中選會亂搞，柯就落選了！」

柯文哲13日與蔡英文會面，並且被媒體爆料，柯文哲事先要求民進黨「先把戰犯先交出來」。對此，趙少康在政論節目幫忙說話，「當時誰說要提名姚文智？如果不是中選會亂搞，柯就落選了」。

對此，柯文哲接受媒體訪問時開玩笑說，「是在我辦公室裝竊聽器？」「他們到底在哪裡聽到的？」「我為什麼要告訴你？」「要怎麼交？唉呦，算了啦！」「台灣是這樣啦，我們最不缺的就是謠言啦」。

蔡英文也回應：「哈哈哈哈，恩.....我...我誠實告訴你，我沒聽過這件事情，政治解讀比例可以放低一點，讓中央地方合作解決問題，可以讓民眾感到比較安心一點」。

北市府也聲明，「對於這種不負責任的放話，破壞地方與中央合作契機，感到遺憾」

對此，趙少康在TVBS《少康戰情室》幫忙整理戰犯名單，例如：

民進黨台北市黨部主委黃承國說，沒有任何禮讓空間，民進黨一定要自提人選。

時任行政院發言人徐國勇：柯文哲一再攻擊民進黨政府，什麼話都講得出來，若禮讓不是更毫無忌憚。

行政院秘書長卓榮泰：支持自提人選，黨應該對支持者的聲音有所回應。

文化部長鄭麗君：在很多觀念、價值觀、議題上，都跟我們有距離，應該自己負責推出人選。

立委段宜康：民進黨一定提名台北市長。

立委蘇治芬：支持自提人選，姚文智是有可能會贏的人選。

立委許智傑：民進黨是執政黨，寧可戰死沙場也要自提人選。

台北市議員何志傑：柯文哲現在是我們的「髒髒包」。

立委王定宇：沒有禮讓空間，若禮讓柯文哲會辭去中執委。

台北市議員王世堅：選對會不但該自提人選，且一定不跟柯文哲合作。

台北市議員梁文傑：各走各的。

(中時電子報)