台中饕客多 新加坡庶民小吃「海記」插旗公益路

新加坡60年老店「海記醬油雞」插旗台中公益路美食商圈，仍堅持以親民價格提供高品質的食品。（馮惠宜攝）

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「海記」的醬油雞，與港式不同，用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角等做成滷汁，將肉雞整隻滷入味，吃起來滿口都是醬油的鹹香氣。（馮惠宜攝）
「海記醬油雞」套餐價格從160元到200元不等，在公益路算是較平價的美食。（馮惠宜攝）

相準台中饕客多，新加坡60年老店「海記醬油雞」（HAIKEE）台灣一號店捨北高在台中公益路商圈插旗，且特別以親民價格要搶食公益路平價市場，試營運即引起周邊上班族注意，人潮絡繹不絕。

來自新加坡的「海記醬油雞」（HAIKEE）是由第三代兄弟王建強與王建榮已故的爺爺在1959年所創立的。原本居住在海南島的爺爺王世漢先生那年代為了尋求更好的生活，從海南島漂洋過海到新加坡。剛開始他每早都得拉著沉重的卡車在新加坡著名的海山賣雞飯，但也因為他對料理的堅持，生意越來越好，在同一條街有了自己的店面，販售自創的醬油雞，也大受本地人歡迎。「海記」這品牌名稱，時時提醒他的後代一定要堅持他們所信仰的方向，最終將能引導他們走向機遇之海。

「海記」在2017年在品牌定位上趨向年輕化，除從未改變過的醬油雞秘方，還以「親民」的價格及堅持「高品質」的食品要讓美味傳揚下去。

「海記」的醬油雞，與港式不同，用煮油雞的高湯，加上兩種老抽、糖、鹽、八角等做成滷汁，將肉雞整隻滷入味，吃起來滿口都是醬油的鹹香氣，搭配海南雞飯，十分美味。

2018年「海記醬油雞」（HAIKEE）飄洋過海展開新的旅程航向台灣；希望把這堅持品質的態度及60年傳統家鄉美味，介紹給台灣的朋友，慶開幕20日至23日只要點套餐即送薏米水。

(中時 )

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