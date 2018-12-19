遠東航空揪甘心 聖誕鞋盒傳愛到吉貝

遠航員工自發性採買禮物與包裝。圖：遠航提供

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包裝鞋盒聖誕禮。圖：遠航提供
搭船送到吉貝。圖：遠航提供
遠航副總經理盧紀融（圖中）收到小朋友送的大張感謝卡。圖：遠航提供

東航空投入社會公益不遺餘力，參與中華基督教救助協會的聖誕愛心鞋盒活動邁入第六個年頭，每年的活動都是全體員工主動共襄盛舉，而且募集的鞋盒禮物數量都超越以往，今年更達到700個之多，大家的愛心在本月13日透過美麗的空服員送到三峽外，今天12月19日更遠赴澎湖吉貝親送至陪讀班孩子們的手上。

在每年聖誕節前夕，遠航都會由空服員擔任愛心大使，帶著禮物親自前往偏鄉的陪讀班，將大家滿滿的愛心送到孩子的手裡，此外還有更多的禮物是直接以貨運方式送到全眚各偏鄉給引頸期盼的孩子們。

今日早上愛心大使們搭乘遠航的航班抵達澎湖，推著裝滿36份聖誕禮物的紙箱往碼頭，輾轉搭船前往 位在澎湖縣白沙鄉吉貝村的中華基督教救助協會陪讀班。中午左右孩子們像平常一樣來到陪讀班教室，見到平日忙於執行空中任務的美麗空服員，小朋友們十分開心，尤其是從空服員姊姊手中拿到聖誕節禮物，孩子們又驚又喜，感動之餘，孩子們還準備了一段精彩的表演節目請空服員一起參與，同時準備了一張卡片裡，面寫滿孩子們的感謝，童言童語但字字純真，讓空服員姊姊們備受感動。

遠航發言人盧紀融副總表示，平常忙著飛機修護的機務人員、訂位中心的客服專員、行銷以及企劃等單位同仁總動員，自發性地採買禮物、撰寫卡片、包裝禮物，尤其是執行空中任務的機師與空服員們也齊聚一堂，大家十分開心有這樣的機會可以為孩子們準備聖誕節禮物，整個氣氛十分歡樂溫馨，大家都是懷著感恩與回饋社會的心來準備禮物，希望拿到禮物的孩子們也能懷著感恩的心，將愛分享給其他人。

遠東航空付出愛心不落人後，對社會弱勢的關懷從來不間斷，除了善盡企業社會責任，同時也想透過這樣的活動拋磚引玉，呼籲更多企業與個人重視對弱勢團體的關懷，一起加入愛心大使的行列。

(工商 )

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