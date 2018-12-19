孝子撞超跑引爆社會階級議題？PTT吵翻貧富孝子誰厲害

2018年12月19日 16:25 中時電子報 陳儷方

4輛超跑停在路邊，小貨車駕駛因疲勞駕駛不小心撞上，4輛超跑車損狀況不一，但初估修車費要上千萬，肇事駕駛家境不佳，又是代母送貨，被讚是孝子，前立委蔡正元因此響應「超跑賠償設上限活動」，意外引發PTT網友論戰。

對小貨車駕駛伸出援手的人不少，有人送錢，有人願意提供法律協助，超跑車主中有人不追究，因為評估修好只要十來萬，但其他車主呢？恐怕現在正承受著不少社會壓力。

網友對於超跑求償與否，意外地沒有共識，有支持蔡正元論點，「無限期支持修法，凡是非故意撞損超跑 賠償金額要設定上限，免得台灣日後淪為〝沒錢滾到旁邊去的鬼地方〞」。但也有網友認為，本來就不該疲勞駕駛，不該以貧富、是不是孝子來衡量要不要負起責任。

尤其是，一出事就搬出「孝子」這樣的標籤，讓網友很受不了，「出事就先掛孝子BUFF就對了」、「奇怪 出了事的大家都很孝順」、「窮人才有資格稱孝子啦」、「孝子大對決」、「有請雙方父母出來對質，到底誰比較孝子」、「富孝子VS窮孝子 怎選？」。

但也有網友認為跟有沒有錢無關，而是不該疲勞駕駛，「下次疲勞撞死人？疲勞就不要出來害人，給你一個教訓」、「這波很少看到靠腰疲勞駕駛 奇怪」、「那也是當事人兩者的事」、「真衰 被撞還要被檢討」，網友說，這次是幸運沒撞到人，「如果撞到回收老人呢？變成誰可憐？」

(中時電子報)