河正宇、李善均訪台倒數 台北台中兩地會粉絲

2018年12月19日 16:25 時報周刊 張毓琪

李善均的角色被形容冷靜傲慢，有著菁英般的內斂魅力。華聯國際提供

《與神同行》票房巨星河正宇搭檔《我的大叔》影視跨界影帝李善均共同主演的壓軸強片《90分鐘末日倒數》，將於12月28日正式上映。現於韓國如火如荼展開電影宣傳的演員們也將與導演金秉祐一起於2019年1月2日登台和台灣影迷進行舞台問候。

《90分鐘末日倒數》自預告釋出以來備受關注，短暫畫面就足以見河正宇、李善均兩人為了生存，奮力從碉堡中逃脫的殊死鬥爭畫面，電影宛如生存遊戲般緊張刺激，導演金秉祐也自信表示：「這部片將帶領韓國電影開啟另外一個嶄新世界。」河正宇所詮釋傭兵部隊隊長角色相當強悍，有觀眾稱：「認真感受到河正宇狂野性感的魅力。」詮釋醫師的李善均則被形容冷靜傲慢，有著菁英般的內斂魅力，李善均本人聽後笑答：「也沒那麼內斂，我也很狂野。畢竟也是為了生存在奮力掙扎，大家進戲院就知道了。」

拍攝期間滿身血、汗、淚，李善均表示狹窄空間中，除了行動受限之外，與對手河正宇對話又幾乎都是在不同空間，需要單向通話戲份很多，還必須自己拿攝影機拍攝、自己抓角度，真心吐露：「拍攝過程有一度真的讓我滿悶的，很辛苦。」對此，導演金秉祐力讚李善均非常敬業，片中多場動作戲幾乎沒用替身，堅持親自上陣，李善均聽後謙虛回應：「正宇的動作戲更多，我大多是被追擊，被槍彈洗禮、逃亡，其實都不是打鬥戲。」

《90分鐘末日倒數》即將上映，台韓兩地宣傳也密集開打，片商『華聯國際』為讓觀眾身歷其境，斥資百萬於新北耶誕城打造實體隧道，另外於西門捷運六號出口更搭配階梯式設計，讓民眾在逐步上樓過程中也有一步步逼近敵人的短時間對峙體驗。除此之外，日前河正宇於韓國節目秀中戴上流行兔耳帽，大叔反差萌掀起網友瘋傳，也意外拉抬該片宣傳聲勢。《90分鐘末日倒數》今日將在韓舉行第一次電影試映會，兩位主演異口同聲表示：『很緊張，也很期待。』

河正宇、李善均將來台出席1月2日(周三)與1月3日(周四)『戲院問候見面會』，盡最大力量與全台支持他們的粉絲見面，兩人也將貼心前往台中影城與中南部粉絲近距離互動，極限量舞台問候預計於12月20日（四）中午12:00博客來獨家販售，見面會購票即贈河正宇、李善均原文小海報(對摺、各一張)、獨家電影文件夾一個、韓流必備黑色口罩一個。

(時報周刊)