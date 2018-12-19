彰化縣府人事異動！小內閣11新主管和縣長履新同步公布

2018年12月19日 16:27 中時 吳敏菁

彰化縣消防局長李永福榮調升消防署緊急救護組組長。（吳敏菁攝）

彰化縣政府小內閣名單尚未公布，再６天就新縣長王惠美就要履新了，未來副縣長和局處首長引起頻頻詢問，王惠美表示，當天公布，尊重現職的專才；彰化縣政府也尊重新上任縣長人事任用權，19日上午發布一級主管異動，教育處長鄧進權榮調嘉義縣政府教育處長，消防局長李永福榮調升消防署緊急救護組組長。

此外，彰化縣政府也表示，除了教育處、消防局首長，新職位已經確定外，魏明谷任用的政務官，還包括計畫處、財政處、農業處、社會處、經綠處、文化局等，總共有8個一級主管留待新任縣長任用。

外來新人事，除了這8位一級主管，還加上2位副縣長、1位機要秘書等，王惠美共有11位主管的任用權，但人事怎麼布局，尚未透露，決議就職當天再統一公布。

至於，其餘事務官任用的一級首長，包括民政處、新聞處、建設處、工務處、水利資源處、城市暨觀光發展處、勞工處、地政處、行政處、法制處、人事處、主計處和政風處，包括彰化縣府外單位彰化縣警察局、衛生局、地方稅務局、環境保護局、動物防疫所和各鄉鎮地政和戶政事務所外，王惠美暫且都以安定人事為原則。

據了解，王惠美已經先後派親信來縣府辦理業務交接，進行「無縫接軌」讓縣政沒有一刻停頓上路。

王惠美幕僚表示，尚未公布人事，除了上有些人選還討論，也有尊重現任的意味，用人原則仍是「尊重專業？安定人事」，不是換新就一定比較好，現任事務官陸續有先聯繫過了，都會先予以留任，但是仍會觀察工作熱忱、能力品德和配合度，作為未來人事調任、調整的基準。

(中時 )