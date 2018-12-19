江宜樺返校演講遭抗議中斷 台大再陷沉默

2018年12月19日 16:29 旺報 李侑珊

前行政院長江宜樺18日晚間赴台大演講，會中抗議青年衝入會場，演講被迫中斷，主辦單位台大政治系學會幹部表示，活動前便已掌握到會有陳抗人群前來，但沒料想到是把社運模式衝場模式帶到學校，再加上現場工作人員多是大一、大二學生，缺乏因應能力，根本無法招架，至於後續處理與因應方式，台大則不願說明。

台大政治系學會學術部部長劉若競表示，稍早與校方開完會議，目前系學會與校方達成大致上的共識，即在於希望舉辦類似型態的講座、論壇等相關活動時，學校、主辦單位、校安單位、校警隊能共同建立起機制，甚至建立起SOP流程，避免類似的抗議情況再發生，防堵不安全的場面再現校園。

不過在演講前夕，已傳出有抗議青年將前往會場表達不滿訴求，劉若競則坦言，確實在會前有掌握到抗議行動串聯的消息，原本以為只是舉布條抗議，大致想好應對方式，但萬萬沒想到會把社運「衝場」的方式帶進校園，再加上工作人員都是大一或大二的學生，缺乏場控的能力，「當他們40幾個人直接衝進演講廳，沒辦法擋。」

江宜樺演講進行大約半小時，抗議青年破門而入，活動被迫中斷，依照《刑法》第304條強制罪的內容，「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者」，江一度在黑板上寫下「要理性」，隨即被學生擦掉，對此，劉若競則說，站在系學會的角度，之所以只在聲明表達「遺憾」而不是「譴責」，主要是尊重表達意見的想法。

至於系學會於今日下午與校方開會，台大主秘李心予等一級主管都有參加，劉若競則說，雙方的立場依舊沒有改變，與各自發出的聲明相同，並且一再強調，彼此都沒有料想到抗議程度如此激烈，但對於對於不同意見的表達，系學會與校方都給予尊重。

由於抗議青年、學生恐已違反強制罪，校方如何採取下一步行動，是否將調查抗議學生來源，甚至或提告，以及如何加強校安防治，如何安排校內警察人力調度等問題，台大則不願回應。

(旺報 )