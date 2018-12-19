華信航空台東-台北晚班機20日起獨家提供法式旅行蛋糕

由台東桂田喜來登酒店精心製作的法式橙香旅行蛋糕。圖：華信提供

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華信航空台東-台北航線今年秋冬推出浪漫法國風，自明(20)日起，在華信航空台東飛往台北AE394 18:50晚班飛機上，將提供由台東桂田喜來登酒店精心製作的法式橙香旅行蛋糕Gâteaux de Voyage，這是專門為華信航空由台東出發至台北搭乘晚班機的旅客量身訂作，特別為冬天搭機的旅客，帶來一趟甜蜜溫馨的旅行。

華信航空繼夏季在台東-台北的晚班機獨家提供「雙紅寶石養生麵包餅」大受好評後，再度與台東桂田喜來登酒店攜手合作，配合秋冬季節特別為華信航空專屬旅客，貼心研發製作法式「橙香旅行蛋糕」，精心選用外皮清香、果肉香甜的柑橘，增添旅行蛋糕的多層次口感，香醇濃厚的奶香伴著清爽橘香口味，最適合旅行中品嚐，讓華信機上貴賓們在身處高空中，也能感受到法式甜點的幸福滋味。

華信航空以104人座E190噴射客機，由台北直飛台東每周共15班，提供旅客最為舒適快捷的飛航服務。搭配交通部觀光局擴大國旅暖冬遊方案，趁著今年秋冬時節，搭乘華信航空班機在農曆春節前來一趟台東小旅行，欣賞結穗累累的的金黃稻田、大啖太平洋黑潮帶來的鮮美旗魚，以及品嚐風味濃郁香澄的肚臍橙及晚崙西亞，更添精彩，帶給全家一趟舒暢快意的秋冬之旅。

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