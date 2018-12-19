高畑充希賣萌獻聲《旅貓日記》 說出喵星人內心話

2018年12月19日 16:35 中時 潘鈺楨

高畑充希替貓咪奈奈配音。（Catchplay提供）

描繪人與貓之間動人情誼的暖心療癒電影《旅貓日記》，改編自日本人氣小說家有川浩的同名暢銷小說，描述不得已將愛貓送養的善良青年悟，帶著貓咪一起踏上尋找新飼主的公路之旅。

日本「國民男友」福士蒼汰擔綱主演暖男貓奴，電影更比照小說獨特的貓咪視角，請到人氣女星高畑充希賣萌獻聲，用配音的方式幫貓說出內心話，她一改平時甜美清亮的聲線，用帶有小男孩感的稚氣聲音詮釋貓咪，傲嬌又生動，回憶起不可思議的配音過程，高畑充希說：「多虧我們的貓主角可愛又充滿靈性，看著拍攝好的畫面，想像自己成為一隻貓，就像在作夢一樣，配音不知不覺就錄完了。」

在《旅貓日記》中幾乎全片與貓同框的福士蒼汰，雖然不像觀眾一樣聽得見貓的心聲，但與貓對戲卻十分自然上手，原來這隻4歲的黑白花色捲毛貓，曾演出電影和多支廣告，演戲經歷豐富，算是小有名氣的貓明星。福士蒼汰大讚：「擔任男主角常常備感壓力，但和奈奈相處卻比平常還要自然，牠出於本能的動作雖然無法預測，卻反倒更能幫助我發揮演技，就像在即興演出一樣。」為了配音仔細研究奈奈演技的高畑充希也說：「奈奈除了平時一臉不爽的表情，在拍攝感傷的情節時，也會流露出悲傷的神情，讓人忍不住跟著哽咽，真的是一位非常厲害的貓演員！」

《旅貓日記》描述愛貓青年宮脇悟（福士蒼汰飾）和野貓奈奈（高畑充希 配音）因一場意外相遇相伴，但幸福的日子卻因為悟的一個祕密而有了變化。為了替奈奈尋找新主人，一貓一人踏上托貓之旅，拜訪了悟的小學、國中、高中同學，甚至是初戀情人，展開一段歡笑、淚水與回憶交織的道別旅程。究竟最後奈奈會身處何處呢？電影1月4日在台上映。

(中時 )