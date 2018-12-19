韓國瑜證實 「小內閣」民政局、海洋局、觀光局3人出線

2018年12月19日 16:49 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉後，準高雄市長韓國瑜小內閣備受外界關注，韓國瑜今證實新的小內閣成員，海洋局長將由競選市議員失利的朱挺玗接任、民政局則由國民黨高雄青工總會秘書長曹桓榮接任、觀光局長則由行銷高手潘恆旭擔任。

韓國瑜將在明(20日)公佈完整小內閣名單，但今日部份成員獲韓國瑜及準新聞局長王淺秋證實。

觀光局長部份，由潘恆旭將擔任。他是韓國瑜媒體顧問，這次高雄市選戰空戰成績斐然，他功不可沒。潘有豐富的媒體、行銷經驗，曾擔任霹靂布袋戲創意總監、台北之音電台創意總監。未來也將負責引進跨國企業投資高雄，帶動高雄觀光產業。

據了解，韓國瑜小內閣觀光局長由實踐大學媒體傳達設計學系助理教授潘恆旭出任。潘恆旭為行銷高手，過去誠泰銀行信用卡全系列電視廣告與活動作品（包含「Kitty卡 & Daniel卡」、「史艷文 & 女神龍卡」、「台灣之子公益卡」、「小王子卡」、「笑傲江湖卡」等，都是他的創意表現。

民政局長部份，由曾擔任國民黨高雄青工總會秘書長曹桓榮接任，畢業自國立中山大學社科院公共政策碩士，義守大學國際貿易學系，現任民營金控協理、高雄市燕巢觀光協會顧問，曹桓榮選前曾擔任韓國瑜超級星期六及選前之夜活動的策劃人，對過去韓國瑜造勢活動及未來擔當高雄人口增長推手來說，顯得十足重要。韓國瑜說，曹長期投入基層，他年輕、有熱情、肯吃苦，因此選擇他接下多元繁雜的民政工作。

海洋局長部份，由現任國民黨中評委朱挺玗接任，朱挺玗是高雄前議長朱安雄及前立委吳德美之女朱挺玗，朱挺玗是美國東北大學商學院管理及金融雙學士，曾任匯永實業執行長、高雄青工總會副總會長。韓國瑜表示，他希望朱能在漁業銷售和漁港發展等領域發揮，因為朱長期在海洋領域發展，朱也允諾會全力以赴。

環保局長部份，將由中山大學環境工程研究所教授袁中新出任，袁中新專長在空汙防制，在學界輩份頗高，很多公部門環保相關領域人士都是他的門生；韓國瑜表示，高雄空氣品質若搞不好，觀光客不敢來，因此空汙防制將是未來重中之重。

袁中新民國71年成功大學環境工程學系畢業、台灣大學環境工程研究所碩士，隨後赴美國取得伊利諾大學土木暨環境工程研究所博士，回台後在成功大學化學工程研究所任教，民國80年起轉至中山大學環工所服務至今；前任高市環保局長李穆生、現任環保局長蔡孟裕均曾是他的學生。

(中時電子報)