男子LINE群組辱罵蘇治芬 二審判拘役10天確定

2018年12月19日 16:54 中時 洪榮志

洪姓、陳姓男子在網路LINE群組發文辱罵前雲林縣長蘇治芬，被蘇提告公然侮辱罪。雲林地方法院各處2人拘役20天，民事賠償3萬及5萬元後，陳某因未上訴確定；但洪某不服上訴二審，台南高分院改判拘役10天，但民事部分則駁回上訴確定，全案不得上訴。

判決書指出，洪姓、陳姓被告均為「我是虎尾人」LINE群組成員，還都以本名為成員暱稱。2015年12月31日21時、22時許，他們各以行動電話連接網際網路，發現其他群組成員發送文字訊息討論蘇治芬的施政成果時，洪某針對群組成員回覆一則標題為「蘇治芬拚雲政壇教母」的報紙照片截圖後，旋即張貼「教母＝狗母？」的文字訊息。

至於陳某也於同一天在群組內張貼「死人妖、舔都舔不到啦、死人妖知道、聾博1.廣告費多少？2.放煙火多少？3.洋人跳舞花多少」等文字訊息，使群組內瀏覽或回應文字訊息的特定多數成員，均知2人辱罵的對象為蘇治芬，足以貶損蘇的人格、名譽及社會評價，被蘇訴請雲林地檢署偵結起訴。

審訊時，洪、陳2人均否認公然侮辱犯行，洪辯稱，因為從來沒有看過有人使用政壇教母，才會質疑怎麼會有教母這2個字，詢問教母與狗母的台語是不是相同？並無貶損人的意思；陳也辯稱，死人妖是台語的使用習慣，就像死囝仔脯是戲謔的意思，並沒有貶損人的意思。

不過，一審仍認定2人公然侮辱犯行明確，各處拘役20天，得易科罰金。事後，陳某放棄上訴全案確定；洪某不服上訴台南高分院，二審雖也認定他犯行明確，但考量與陳某的犯罪情節相較有所不同，撤銷改判拘役10天。

(中時 )