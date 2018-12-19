工藝中心為推動文化體驗教育　提供偏鄉學童免費參觀工藝及音樂園區

2018年12月19日 17:32 中時 楊樹煌

▲偏遠地區國中小暨美感學校參訪活動，師生們專注聆聽園區導覽過程。（工藝中心提供）

工藝中心與台灣交響樂團為推動文化體驗教育，決再舉辦「108年偏遠地區國中小暨美感學校參訪活動」，將邀苗栗以南、嘉以北的偏遠地區國中小及美感績優學校，至工藝文化園區及台灣音樂文化園區參觀，並提供學校工藝體驗DIY、誤餐便當、交通接送以及園區導覽等，21日至明年1月10日開放報名。

工藝中心主任許耿修表示，工藝中心從民國96年起開始辦理偏遠地區國中小參訪活動，安排學童參觀台灣工藝文化園區，藉由深度的工藝導覽及工藝體驗DIY，落實文化體驗教育及提升生活工藝美學感知力。

100年起工藝中心更與「國立台灣交響樂團」跨域合作，增加參訪藝文館所，串連「台灣工藝文化園區」和「台灣音樂文化園區」兩地，持續給更多文化資源，讓偏鄉學生有更多參與藝文活動機會及管道。這項專案計畫推動以來深獲各界肯定，迄今已有620所偏鄉學校到訪，嘉惠偏鄉學童約37,500人次。

108年度參訪活動將擴大辦理，特別增加偏鄉學校，將有台中、苗栗、彰化、南投、雲林及嘉義縣市的偏遠地區國中小40校、美感教育推動績優國中小10校參加，參觀時間為明年3月至11月份，歡迎符合資格的學校踴躍報名。

(中時 )