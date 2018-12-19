屏東遊樂園慘淡經營多年 人潮突湧入原是賭場進駐

2018年12月19日 17:46 中時 林和生

樂園宴會廳搖身一變成了地下賭場，現場莊家及40名賭客一舉成擒。（林和生翻攝）

屏東知名遊樂園近年來經營慘澹，但近1周卻突然人氣轉旺，屏東警方接獲線報指出，並非冬遊補助挹注，而是疑似賭場進駐，於是派遣便衣員警喬裝遊客入園蒐證，見時機成熟，隨即以優勢警力埋伏攻堅，一舉逮獲36歲郭姓莊家與其他40名賭客，訊後已依法偵辦。

屏警發現，郭嫌為掩人耳目，假借朋友聚會名義，向遊樂區承租宴席廳，並在室內以撲克牌點數比大小、俗稱「九仔生」方式call客賭博，原以為天衣無縫，但舊時門可羅雀的樂園突然變得車水馬龍，也因此被警方盯上。

參與攻堅的幹員透露，郭嫌生性謹慎，不僅在入口牌樓派駐眼線，連停車場、售票亭都有人員站崗，為避免打草驚蛇，員警數日來喬裝遊客入場蒐證，更考量若從大門長驅直入，將功虧一簣，最後選擇從後方孔雀園區匍匐前進。

當優勢警力埋伏宴會廳旁，先遣部隊從2樓冷氣孔進入，賭客見狀一哄而散，但現場已被團團包圍，有員警透露，有門的地方幾乎都躲滿了人，眾人見無處可逃，紛紛主動配合。

警方當場起獲撲克牌、無線電、計時器、骰子等賭博工具及賭資4600元，全案分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送屏東地方檢察署偵辦，至於業者是否知情？警方仍在追查瞭解。

(中時 )