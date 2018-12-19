《一屍到底》紅翻天 女主角秋山Yuzuki來台被認出超驚訝

2018年12月19日 16:40 時報周刊 張毓琪

秋山Yuzuki現是女團「EVERYDAYS」成員。ASOBI SYSTEM 提供

電影《一屍到底》實在太紅，女主角秋山Yuzuki低調來台竟然被認出！出自卡莉怪妞同家經紀公司ASOBI SYSTEM同門，女團「EVERYDAYS」18日在日本正式發行首張出道單曲〈HELLO！EVERYDAYS！〉，其中成員秋山Yuzuki日前為拍攝音樂錄影帶特地來台出外景，除了終於能來喝道地珍珠奶茶超開心之外，她更驚訝的是「竟然有人認出我！」

「EVERYDAYS」於2018年6月透過ASOBI SYSTEM與17 Live Japan合作的選秀而選出，由Ayane、Kurumi、Ririchapi、Rikopin、秋山Yuzuki、Chabu、EMi等七名少女所組成，每位成員各自擔任一天、在「17」直播平台與粉絲在網路相見，從全無歌唱舞蹈一路訓練至今，加上參加大大小小演出換取經驗，終於推出首張出道單曲，她們的努力也希望能讓更多人看見。

雖然是新人團，出道單曲音樂錄影帶竟走出日本拍攝，經紀公司得知電影《一屍到底》在台狂賣，於是決定讓秋山Yuzuki帶著另一名成員Likopin出任務，而其他五名成員則在日本拍攝其他部分。

兩人一口氣去了九份老街、基隆夜市甚至林口洪福宮等地，而秋山最愛的珍珠奶茶也沒錯過，她表示來台期間到便利商店買東西時被認出，該名粉絲興奮的說：「我有看一屍到底！可以合照嗎？」此行所碰到的台灣人的貼心讓她和Rikopin驚喜又感動，並表示希望下次能帶全團一起來！「EVERYDAYS」相關訊息可洽官方網站或17直播其專屬頻道。

(時報周刊)