柴本幸拍《紡綞》與莊凱勛成好友 期待和李淳同台飆戲

2018年12月19日 16:44 時報周刊 張毓琪

《紡綞蟲的記憶》女主角柴本幸來台渡假期間，特別接受華視專訪，她在劇中飾演嫁來台灣的日本媳婦，與莊凱勛長期分居導致感情破裂，兩人有許多精彩的對手戲，柴本幸說：「莊凱勛是一個非常認真、愛演戲的演員，和他演戲特別讓人充滿動力與活力。」兩人也因此成為好友，她表示現在來台灣如果有時間，都會找莊凱勳一起吃飯聊天。

《紡綞蟲的記憶》戲中兒子阿雅(詹博丞飾演)自殺被救後，柴本幸和莊凱勛有一段兩分多鐘精彩的爭吵戲，表現讓製作人王公誠十分讚賞=. 談到如何克服語言障礙，柴本幸表示除了熟記台詞與練習外，就是讓自己徹底融入角色，她和莊凱勛也會彼此指導劇中的中日文台詞，尤其莊凱勛在劇中有三分之一的戲份需要說日文，很多時候都會向柴本幸請教如何發音。柴本幸十分嚮往海外的演出機會，她表示之前看過莊凱勛演的電影《目擊者》，深深被演出反派的李淳所吸引，她說：「李淳的演技讓我感受到一種由內而外破壞力，如果有機會能和他合作，應該可以擦出很多的火花。」

柴本幸曾演出日本NHK大河劇《風林火山》等多部日劇，《紡綞蟲的記憶》是她首度來台灣參與戲劇演出的作品，十分有禮貌的她剛加入劇組就送每個工作人員一個小禮物，待人客氣與苦練中文的敬業態度讓劇組同仁們印象深刻。相當喜歡台灣美食的柴本幸表示很愛吃燒仙草、牛肉麵，而每次來台必吃的就是酸菜白肉鍋，她說：「吃酸菜白肉鍋才有感覺到了台灣，覺得酸菜白肉鍋就是台灣的味道！」期待這次來台灣渡假能品嚐更多在地美食。而經過短暫的臺灣假期後，柴本幸耶誕前夕就要準備回日本工作，跨年將會和爸媽一起做菜、一起吃年夜飯，度過新年。

(時報周刊)