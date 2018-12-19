「兩岸2019」兵棋推演：美國打台灣牌 台灣須戒慎恐懼

2018年12月19日 17:07 中時電子報 江飛宇 /台北報導 /台北報導

導言：旺旺中時媒體集團2016年創國內先河，與中華戰略暨兵棋研究協會，曾針對「蔡政府兩岸關係」、「南海仲裁爭議」、「川普就任後之美中台關係」、「中共十九大後之發展」、「中美強權大較量」，合辦過5次政軍兵棋推演，並透過平面、影音、網路平台傳播給包括兩岸在內的全球閱視聽大眾，歷次推演結果證諸後續發展，均深具先期參考價值。

構想：此次兵推以「兩岸2019」為題，構想自今年春以來，美中貿易戰影響全球，兩強對峙演變成長期競爭趨勢愈益明顯，且朝鮮半島以及台海、南海均有新形勢演變。在美國期中選舉，台灣九合一地方選舉結果出爐，加上明年2019年是美國與台北斷交並與北京建、中共經濟改革對外開放恰均屆滿40週年，以及距離2020年1月中華民國第15任總統選舉僅有13個月，盱衡中美強權對局之勢，探索2019年兩岸關係發展的可能性。

參與此次兵推的分成3組人馬，分別是管制組的中時集團戎撫天總主筆、中華戰略學會黃介正理事長；藍組(台灣角度)的是東華大學施正鋒教授、中經院李淳博士、淡江大學翁明賢教授；紅組(大陸角度)的是政治大學蔡中民教授、中經院劉孟俊所長、軍事專家亓樂義先生。

第一設想：美陸對峙加劇，會出現怎樣變化?

藍組或是紅組的學者很一致的認為，這場美國主導的經貿戰爭，美國會設法從關稅問題，升級到其他產業領域，所以才有華為的孟晚舟事件。大陸可能也會對美國在大陸的企業家有所動作，可能約談或是調查。大陸會避免貿易戰的升級，最不想看到的是針對大陸產結構的限制或刁難。

而台灣必須仔細因應這場貿易戰，因為我們政府對於在台灣企業在大陸投資的情況掌握太少，也就難以盤點衝擊範圍。不過可以預料的是，大陸的投資變數增加，有可能造成台企撤離大陸，所以台灣本土對台商回流，必須先做好準備。

台灣需要準備的是台灣產業結構鏈的調整方案，不管這些撤離的廠商選擇是留台，還是去其他地方，政府都要有所動作，包括改善內部的投資環境，先前說的「五缺問題」(缺水、缺電、缺地、缺才、缺工) 要把握時間改善，再加上更好的投資誘因，政府就能一舉扭轉「不會搞經濟」的負面形象。

第二設想：美國打台灣牌，能打到什麼極限程度?又該如何因應?

推演的設想是美國國會的「台灣聯線」議員比過去還多，通過了好幾個友台法案，甚至新任眾議院院長裴洛西(Nancy Pelosi)率領人數眾多的議員訪問團來台灣，並出席「台灣關係法40週年」的討論會，並且前往AIT內湖新館視察….

紅組代表認為，要是美國如此強烈的打台灣牌，陸方可能會有極強烈的回應，包括召回駐美大使、抛售美債、發動網軍攻擊、發動駭客戰，發動飛彈演習，火箭軍以攻擊關島甚至美國西海岸為設想；而對台灣的動作是破壞僅剩的邦交國，以及以優惠來吸引台灣人才與企業。

藍組代表認為，如果美國太熱情的打台灣牌，台灣沒有辦法阻止，但也不好照單全收，必須要善意提醒美國修正一下做法，比如「慶祝台灣關係法40年」，這件事必須非常小心處理，因為台關法40年，同時也是美國與北京建交的40年，要是台北這裡大肆慶祝，而美國北京卻是貿易戰、新冷戰，那種強烈對比，北京必定會遷怒台北。 所以我方以善意勸告美國，台關法40年可在美國本土慶祝即可，不要在台灣辦理，這樣可以維存兩岸關係，等於是給北京有一定的顏面。

另外，藍組不認為紅組有辦法強硬回擊美國的台灣牌，要是他們真的動用網軍、駭客、對台外交戰，甚至對美國飛彈演習，就是正中美國下懷，因為美國在這場貿易戰中，一定希望持續升級，這樣美國才有更大的正當性加溫這場戰爭。

第三設想：台灣是否陷入「親美」或「親中的選擇」?

藍組代表認為，九合一選舉民進黨大敗，出現「地方包圍中央」的態式，藍營縣市長都打算擴大對大陸交流，中央固然很難堪，因為他們又不能說「貨不准去，人不准來」。

然而有趣的是，這種局面反而不會出現「美中二選一的」問題，在中央政策不變的情況，地方出面緩解，對兩岸關係反而不是壞事，所以中共與美國也不會逼台灣表態。

其實在台灣，不管是藍是綠，每個人都知道對岸有風險，分岐點在於「兩岸政策風險」的認知不同，大家都知道有風險，但是大家對風險的評估不一，可以說：風險是長期，而且大家共同分擔；利益是短期，而且近在眼前可看到。

李淳博士認為，韓國瑜在這次選舉中之所以引發生強大的風潮，固然有他的政策面，比如他是以九二共識，吸引觀光客、吸引人潮為基調，但是他更極端，或者說更瘋狂的點子(比如太平島挖石油)也並沒有造成選戰的破綻，這是因為大家認同他是嘗試「找出活路」。所以執政黨應該思考，不要一直「強調風險」，而應該找出活路，畢竟「活路」比「風險」更重要，也更能撫慰民眾對未來的不安。

(中時電子報)