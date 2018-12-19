台灣護照好用＋1 在德國機場可享快速通關

德國機場歐洲跟這10國護照可快速通關 台灣在名單中（圖/翻攝自爆廢公社）

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中時電子報

快速通關是旅客出國遊玩時的一大便利措施，近日有網友要到德國玩，他在法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport）發現了有10國家可以享有「快速通關服務」，而台灣也列在其中，讓他大感驚訝而拍下來PO網分享。

原PO在臉書社團爆廢公社發文，表示他在德國法蘭克福機場看到「快速通關口(easy pass)」的看板，上面清楚標示享有快速通關服務的10個國家國旗，包括澳洲、紐西蘭、加拿大、日本、南韓、新加坡、台灣、智利、阿拉伯聯合大公國，美國，並且標註「僅限18歲及以上的乘客持授權護照通過」。

照片一PO出後，其他網友看了也很驚訝，紛紛留言「要好好珍惜這樣的福利」、「要好好珍惜這樣的福利」、「棒棒！有快速通關真的差很多」。

根據德國官方公佈的資訊，除了歐盟護照外，只有美國和香港護照是可以自動通關的，並且必須要先填表申請第一次。也有網友分享，他於法蘭克福機場(T2)出境時，看到自動通關上標示的字和圖，上面寫third country automated passport control，國旗圖案裏有美國，但竟然也有台灣的國旗，結果他上前一試，將台灣晶片護照放在海關EasyPass掃描系統上即可出關，就像台灣e-gate一樣。

(中時電子報)

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