不再被毒品綁架 美沙冬跨區服藥扮推手

2018年12月19日 17:31 中時 陳志祥

讓海洛因毒癮者可以陪伴老婆待產生女、回老家照顧老父走完人生最後一段路、與家人一起旅行、回鄉掃墓等活動，這是毒癮者以往難以奢望，全拜「美沙冬替代治療跨區給藥」計畫，讓他們美夢成真。

衛福部今（19）日舉行美沙冬替代治療跨區給藥試辦計畫成果發表，大會的主題就是「跨一步，走出生命的路！」衛福部次長呂寶靜表示，二級管制藥品美沙冬替代療法對海洛因毒癮與愛滋病的控制很有幫助，跨區給藥就是讓他們的生命找到機會。

台灣在2006年為鴉片類成癮者引進美沙冬替代治療，目前全國已有181家替代治療執行機構，每天約有8000餘人接受治療。為了確保個案服藥安全，規定每天在固定醫療院所與醫護人員監督下服藥，以致無法長途出差、探親訪友或旅遊，造成工作、生活不便，影響個案生活品質，甚至就醫意願。

北市聯合醫院林森中醫昆明院區精神科主治醫師衛漢庭表示，海洛因成癮是腦部疾病，因酬賞系統受損，導致認知、情緒與行為改變，使用美沙冬的療效波動小，身心狀況穩定，不過，替代治療有實務的不便，如果離開美沙冬管理站太久，會有海洛因復發的風險。

去年8月起，全台有6縣市、24家機構試辦美沙冬跨區給藥服務，逐步擴大至今已有18縣市、54家機構參與，累計754人次申請，個案依約跨區服藥出席率達90.2％，效果良好，獲得個案與藥癮醫療人員好評。

衛漢庭指出，個案申請跨區服藥的原因，不外是工作、探親、返鄉與旅遊。衛福部彰化醫院個管師郭于婷說，有位個案想要回屏東掃墓，申請跨區服藥回來之後相當高興表示可以參加公司的活動，並且計畫帶著兒子出去旅行。

衛福部心口司司長諶立中表示，吸毒者是被毒品綁架的弱勢者！每天到醫院使用美沙冬治療很辛苦，有人形容像是「還債，還身體的債」，所以要串起更多醫院協助他們找回尋常生活，復歸社會。

(中時 )