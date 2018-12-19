私訊曝光！藝人捐款法拉利孝子 意外發現兩人早有關係

2018年12月19日 17:04 中時電子報 陳煌祥

20歲林姓男子因精神不濟連撞4輛法拉利超跑事件，很多人擔心千萬賠償金恐會拖垮林姓男子的整個家庭，許多人願意捐款一同協助，藝人身兼導演的廖人帥（Leo），前天在自己《臉書》上PO文表示想捐款，請網友幫忙「肉搜」，今天表示已經將捐款親自送給對方，還意外發現很早之前就收過林男的私信。

廖人帥在《臉書》表示，「昨天已親自將心意交到撞到超跑的少年手中，他的媽媽眼淚總在眼眶打轉，而少年感覺他難過壓力大到好像失去靈魂般，頭是低到不能再低了，可以想像20歲的男孩，因為一個不小心，就負債上千萬的心情」

另外，他更透露，「昨天看信箱，才發現原來他在很久之前就曾私信為我加油打氣」，肯定他是個很棒的導演，幫他加油，他說，「覺得一切緣分也太巧妙，昨天他幫我打氣，今天我幫他加油！可愛的小循環！」

廖人帥親送捐款幫助20歲林姓男子。(翻攝廖人帥臉書)

廖人帥也在PO文最後強調，「跑車的車主其實也真的很倒霉，這不是車主的錯，車主愛車很正常，而車主才是受害者，只是此次肇事者很值得同情與幫忙，不代表我們要仇富，這場事件大家都難過，只是希望大家的幫助可以讓大家好過一些。」

網友表示，「人帥真好」、「好心會有好報」、「好正能量喔~ 沒有白喜歡你! 人帥心又善~ 祝福你越來越好」、「好人一生平安」

(中時電子報)