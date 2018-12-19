【歲末送暖】宋逸民、宋達民偕妻探視血癌病童

2018年12月19日 17:01 中時 洪秀瑛

探視癌童。（藝起發光協會提供）

探視癌童。（藝起發光協會提供）

送暖關懷。（藝起發光協會提供）

送暖關懷。（藝起發光協會提供）

由藝人組成的台灣藝起發光促進協會持續傳遞愛和希望，在聖誕佳節前夕，宋逸民及宋達民帶著另一半一起到馬偕兒童醫院11病房探視血癌病童，不但帶著孩子唱〈我們祝你聖誕快樂〉和〈平安夜〉，也講了報佳音的故事，為他們送上關心和祝福。

「藝起發光」理事長宋逸民說，聖誕的季節就是報佳音的日子，因此他們兩對夫妻就化身小朋友最期待的聖誕叔叔和麋鹿姊姊，為小朋友們快遞聖誕禮物。這群孩子小至6個月、大至10來歲，從小就在醫院進進出出，小小的手上扎著點滴、進行各種治療，讓人看了相當不捨，雖然今天的探訪只能看看他們、為他們祝福，但希望這群孩子能盡快康復出院。

要到醫院的前夕，宋逸民和陳維齡更是細心向院方詢問每位孩子的性別和年齡，並親自採買聖誕禮物，希望可以一一為每一位孩子買到最適合他們的禮物，果然每位孩子收到都非常興奮，迫不及待拆開禮物，看到孩子們開心的笑容，也讓一旁的大人們感到安慰。

平常不太步出病房的孩子，得知有叔叔阿姨要來看他們的消息，一早就引頸期盼，吃過午飯就出來排排坐，等著他們到來。宋逸民、宋達民夫妻家中有4歲、1歲的孩子，看到這群與自己小孩年紀相仿的生命鬥士，他們更感到不捨。陳維齡、洪百榕探視完病童後，也說自己「今天的表現很好」，因為看著這些孩子，他們有好多的心疼，但他們仍強忍住眼淚，陪孩子唱歌、拆禮物，不但一一陪伴每位孩子、為他們祝福外，更安慰他們的父母，也鼓勵他們要常保輕鬆、愉快的心情，因為「喜樂的心乃是良藥」。

台灣藝起發光促進協會經常參與公益活動外，更時常進行弱勢探訪，希望邀請更多藝人一起投身公益、關心社會，使藝起發光成為祝福。未來將持續進行各地的公益探訪，也將邀請更多的藝人朋友參與，讓關心不間斷，愛在每一天、每一個角落。

(中時 )