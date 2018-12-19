影》戴資穎跨年計畫 想當這位迪士尼公主

2018年12月19日 17:16 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

經過一整個球季之後，戴資穎回到台灣休息，今天和合庫羽球隊、桌球隊及棒球隊代表出席合作金庫總行員工文康育樂中心開幕，小戴表示，前天才回家，這幾天先暫時放下羽球，放空一下，而且睡個好覺，甚至連耶誕、跨年都沒想法，就在家當個「睡美人」。

「休息就是在家發呆吧！沒有特別計畫，畢竟自己也不是國高中生會想去參加活動，可能就隔天再透過電視欣賞有什麼精彩畫面。」小戴笑著說。

戴資穎和一哥周天成明年球季都會從1月15日開打的馬來西亞大師賽開始，目前大約還有快一個月的休息時間，小戴透露，可能先有一小段時間先不碰羽球、好好休息，之後再開始訓練，備戰新球季。

征戰了一整年，戴資穎表示有點體力透支，不會參加這個月的印度羽球聯賽，「球季前面覺得時間比較慢，後面比賽打多了，覺得有點不理想，明年球季開始後會先透過幾場比賽調整好狀態，重點是4月29日開啟的奧運積分週期，要努力爭取2020東京奧運參賽資格。」

合作金庫旗下有羽球隊、桌球隊、棒球隊，雖然棒球隊主要人員在台東比賽，出席人數在合照畫面中看來依然壯觀。(李弘斌攝)

戴資穎的指導教練賴建誠接下中華羽球隊總教練，小戴透露身邊還是有足夠的教練可以在她出國比賽時協助，例如陪練員萬佳鑫，所以問題不大。

合作金庫總行員工文康育樂中心今天開幕，下重金鋪上媲美美國NBA職籃球場高水準的木質地板，可以做為籃球場、羽球場、瑜珈教室等使用，戴資穎和周天成也下場陪合庫董事長雷仲達來回對打幾球，總經理黃伯川則和桌球名將莊智淵會後幾位羽球員也打起籃球，充滿歡笑聲。

(中時電子報)