馬國賢「看膩排行」封冠 遭虧「媽媽比他有趣」

馬國賢。（中天提供）

友善列印
中時
沈玉琳。（中天提供）
Paul。（中天提供）
2018年度通告王　誰被觀眾看膩了？

中天綜合台36頻道《小明星大跟班》今(19日)晚播出主題「年度通告王 觀眾看膩了誰」，邀請沈玉琳、馬國賢、PAUL、詹子晴、瑪麗亞、小鐘、楊晨熙7位藝人，經由街訪調查，票選出「看膩排行」，藝人們也會公開他們心目中的排行榜，吳宗憲、Sandy更宣布：「這集節目後會過濾來賓，最差的（排行榜第一名）2019年整年都不會出現！」現場來賓聽聞崩潰直呼：「太硬啦！為了一集要犧牲一年？」

沈玉琳2018年總共上了26次《小明星大跟班》，在「年度通告王　觀眾看膩了誰」排行第7名，是路人認為7位藝人中，最看不膩的通告王，紛紛給予好評，指沈玉琳「太好笑」、「妙語如珠」、「很唬爛但又想看他唬爛」，還有路人說：「在這個絕望時代，需要玉琳哥散播歡笑散播愛！」沈玉琳一本正經地說：「非常感恩，這輩子影響我最深的，除了我爸以外就是憲哥，憲哥一直教我，要把每場錄影當成生命中最後一場，我錄影生生不息的火焰，大家感覺出來了！」

至於被預測可能是前二名的馬國賢、PAUL則臉色凝重，馬國賢先是說：「如果第二名不是我，我想先離開。」PAUL笑虧：「他（馬國賢）應該不會，他有馬媽媽呀！」此話一出立刻被全場來賓吐槽：「你（PAUL）才是靠咪咪吧！」沒想到最後結果出爐，馬國賢再度被票選「被看膩」排行榜第一名，他今年一共上了18次《小明星大跟班》，被路人嫌棄「存在感很低」、「馬媽媽比他有趣」、「講話牛頭不對馬嘴」，讓馬國賢超崩潰，無奈回：「虛心受教。」吳宗憲則悠悠說：「我不擅長講告別的話，前方路茫茫，請你要小心。」沈玉琳在一旁補刀：「這麼多年下來他習慣啦！」笑翻全場。

中天綜合台週一至週五晚間10點播出《小明星大跟班》。

(中時 )

【歲末送暖】宋逸民、宋達民偕妻… 女導演曝2度遭性侵 被性無能在口…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。