北市條通就地合法每坪擬收8萬回饋金 柯P駁回

2018年12月19日 17:17 中時 吳堂靖

北市府今舉行公共安全督導會報，都發局報告中山區條通地區營業場所，違法在第三種住宅區開設飲酒店，若要就地合法，依法每坪需繳8萬元的回饋金。台北市長柯文哲不滿表示，大彎北每坪繳6萬元就哀哀叫了，認為規定太嚴格，要求重新檢討。

都發局報告指出，依照「台北市土地使用分區管制自治條例」，第三、四種商業區均可作為酒店、飲酒店或旅館，但第三種住宅區調整為第三種商業區部分，如欲做為商業區使用，需繳納回饋金，回饋金繳納試算每坪約8萬元，目前約有32處須變更，已全數發函通知改善。

對此，柯文哲不滿質問，訂這個麼嚴格有辦法執行嗎？ 他指出，「中山區大彎北段商變住，每坪繳6萬元就哀哀叫了，8萬元怎麼有辦法接受？」

都發局副局長張剛維解釋，條通地區若是有賺錢，繳回饋金對業者沒太大的問題，回饋金部分主要是依照價值換算，若要降低回饋金，需要進行台北市全商業區通盤檢討。

柯文哲表示，法令一旦公布，就要讓大家能夠執行， 不要訂了又不能執行，就像警察為甚麼會收賄，因為每個人都犯法，可抓可不抓，後來就開始出現貪汙，更當場質問張剛維「你想清楚，你如果覺得可以，我就強迫你實施！」最後裁示退回提案，要求相關局處從長計議。

(中時 )