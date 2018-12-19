柯P愛徒曾御慈被酒駕撞死 母哽咽「每天舔傷口過日子」

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香哽咽淚訴，5年前女兒正當青春年華，卻被時速80公里的酒駕肇事者迎頭撞上。（李依璇攝）

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台北市長柯文哲學生、台大醫師曾御慈2013年遭酒駕撞死，當時轟動社會各界，曾御慈母親、台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香 19日出席零酒駕推廣活動，提起愛女數度哽咽，痛訴「每天都是舔著傷口在過日子！」呼籲外界不要再對酒駕事件冷漠以待。

「酒駕防治宣言簽署行動」已經邁入第五年，這次多了醫、警、消防共41個單位，眾人與柯文哲一同宣示「醫療、警察、消防界零酒駕目標元年啟動」，為預防酒駕盡一份心力。

陳敏香上台談到曾御慈數度哽咽，她哀痛表示，女兒當時才30多歲，正是青春年華、未來價值無限的優良醫師，卻遭酒駕者迎頭撞上，彈飛十多公尺，」當時她趕到醫院，主治醫師柯文哲面帶無奈說「御慈腦壓很高、血壓很低，沒有辦法...」，最後急救五天仍辭世。

「這樣的悲痛除非經歷過，否則難以體會」陳敏香說，醫療、警察、消防等單位都是以救人為志業，面對層出不窮的酒駕事件，大家對這狀況都感到深惡痛絕，希望大家在飲酒聚會場合要阻止有飲酒朋友駕車回家。

柯文哲表示，從統計上來看，酒駕車禍最多發生在12月到隔年2月，占全年酒駕車禍的50%以上，因為從12月的耶誕節、跨年到1、2月的尾牙、春酒，大家比較容易酒駕，因此選在現在開記者會提醒大家。

(中時 )

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