女導演曝2度遭性侵 被性無能在口留精「那夜他讓我嘔吐」

陳玉慧分享遭2次性侵經歷。（圖／翻攝自陳玉慧臉書）

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中時電子報
陳玉慧全文。（圖／翻攝自陳玉慧臉書）

電影《愛上卡夫卡》導演陳玉慧最近在臉書自剖過去遭兩度遇到性侵的往事，第一次當年她23歲，在巴黎遇到性侵犯，對方拿著刀子威脅她，還將她珍珠項鍊割斷，最後因兇手是性無能，只花一秒便在她口中留下精液，讓陳玉慧嘔吐不已，事後狂刷牙，為此去看心理醫生和婦科醫生很多次，她從未因此事哭過，直到寫下這段經歷才痛哭。

陳玉慧12日在臉書以「MeToo」為題分享自己遭性侵經歷，23歲時自己在巴黎遇到性侵犯，對方最後在她嘴裡留下精液，讓陳玉慧嚇傻，3天後她找一個能說話的男生吐露這件事，未料她走之前又被對方留住，說：「你不是因為要和我上床才來找我？」陳玉慧傻眼：他在精神上施暴了我，侮辱了我，他真的是：「他在精神上施暴了我，侮辱了我，他真的是」。

陳玉慧說，第2次她在西班牙搭便車時被一個看起來友善的人性侵，對方將車開往車上，她擔心被殺便放棄反抗，事後對方還指責她勾引他，還把她丟在山路和公路口，陳玉慧遇到好心人將她送到警局，未料半夜她反鎖的門被打開，「那位說法語的警員竟然也脫掉襯衫走向我。」

見此，陳玉慧不停尖叫，該警員便堵住她的嘴，等她安靜後才離開，陳玉慧自責說：「我不該穿迷你裙，不應該夜晚一個人走在巴黎十六區，我不該搭便車，我不該去和一個我喜歡的男生說這些，我不該去警察局？」更表示之後沒再遇到任何人讓她感覺自在，直到遇到現在的另一半。

陳玉慧表示，希望她的貼文能讓身體自主權能夠被所有人尊重，也算支持「MeToo」，她並非要藉此評論鈕承澤捲入的性侵風波，陳玉慧強調說：「再一次，性侵就是不對，應該避免和杜絕。」

(中時電子報)

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