監委一人配一輛車 立委不滿：我們也沒有113輛

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立法院司法及法制委員會今審查108年度監察院主管預算，根據預算書，每名監委配1台座車、1名駕駛外，還有大小客車等汽機車。司法委員會召委、國民黨立委林為洲表示，立法院用車制度現在改採輪派，可使用的車輛及駕駛不到全體立委人數的一半，監察院不應浪費公家資源，應徹底檢討，並建議參考立委用車的輪派制度。

立法院司法委員會今審查監察院明年度預算，時代力量立委黃國昌提案指出，監察院編列「車輛及辦公器具養護費」163萬，監察院有28輛首長座車、1輛副首長座車，還有其他公務車輛，29位監委每人配一台車，「車這麼多要幹嘛？監委天天在外面跑辦案這麼辛苦喔？」

監察院秘書長傅孟融解釋， 監院司機有33位，司機除接送監委上下班，平時還有配合調查案件、陽光三法的調查案、其他公務、宣導政令等，也會使用公務車。

不過，林為洲指出，立委現有113席，但只有40幾輛公務車、40幾位司機，現行都以派車方式，平均2席立委才配得到一輛車，監察院的司機與車輛等於多立院一倍，這些都是納稅人的錢，應徹底檢討司機與車輛使用方式。

另外，國民黨立委吳志揚也表示，監察院近年工友、駕駛及技工實際人數低於預算員額，因此提案刪減預算。司法委員會最後通過，監察院明年度「一般行政」預算7億1257萬7千元，減列150萬，凍結300萬，分別向立委提專案報告或書面報告後始得動支。

(中時 )

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