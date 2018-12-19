黃子佼這樣寵「腐女」孟耿如！曝愛玩「妳丟我撿」遊戲

黃子佼出席滾筒洗衣機活動。（林淑娟攝）

友善列印
中時

黃子佼19日出席家電品牌滾筒洗衣機上市活動，他跟女友孟耿如早有共識在2020年結婚，他坦言已有在看婚期，目前看到2020年第一個適合結婚的好日子是1月8日，不過仔細一查，當天適合迎娶的時辰是「早上5點到7點」，「那新娘不就3點就要起床梳化，誰受得了啊！」所以還要再考慮一下。

他說，前陣子投票時特別想要快點結婚，因為他與孟耿如戶籍所在地不同，他當天獨自排了近2小時隊伍等投票，過程既尷尬又無聊，事後他便向女友抱怨「為何戶籍不是在一起」。向來注重效率的他希望結婚也「一條龍」完成，登記、辦婚宴都在同一天搞定。考量孟奶奶高齡，因此不會辦海島婚禮，一該會找個接近大自然的地方。兩人也不會先有後婚。

他26日將發片進入忙碌宣傳期，但仍特地空出耶誕節這一天，將時間完全留給另一半約會，「禮物什麼的都不重要，最重要的是好好約會，下午先去Spa、晚上去吃飯、看夜景，我們說好1小時都不要碰電話，能這樣就很珍貴了」。過完耶誕假期，他隔天就飛北京，然後一路忙到農曆年。

16歲就離家、很會也愛做家事的他，在記者會上爆料孟耿如回家後，有習慣「邊走邊脫邊亂丟衣服」的腐女習性，甚至連名貴包包也會丟地上。而他因為愛做家務，已習慣跟在她後面玩「妳丟我撿」的遊戲，「她亂丟，我就在後面拿個籃子撿去洗烘曬，家裡百分之8、90的衣服都是我在洗！連她的內衣也照撿、照洗！」他認為與其花1分鐘罵她，不如花30秒撿去洗。

黃子佼還半認真地說自己的願望就是「回歸家庭做家庭主夫」，因為自己愛做家事、她反而不愛，他喜歡煮飯、收納、洗衣，洗碗更是超愛，「當有一天她工作穩定，我真的可以回歸家庭」。

不過他也感性謝謝女友的包容，「她幫我很多，例如照顧狗狗，我平常在外面要ㄍㄧㄥ出一個佼哥的樣子，回家後就抱怨啦、倒垃圾啦，最哀傷的時候她都陪伴在我身邊，也都概括承受」。他坦言午夜夢迴時經常想要放閃說愛，認為即便交往多年，也要常將愛掛在嘴邊，「愛要多說，越說會越愛，這就是一種催眠」，不能因為已經交往5年了就像老夫老妻般制式化」，他也自曝兩人對話常常很幼稚可笑，「外人看起來可能覺得我們像是神經病，但這是必須的」。

(中時 )

女導演曝2度遭性侵 被性無能在口… 修杰楷眼裡只有賈靜雯 寵妻狂人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。