黃子佼這樣寵「腐女」孟耿如！曝愛玩「妳丟我撿」遊戲

2018年12月19日 17:27 中時 林淑娟

黃子佼19日出席家電品牌滾筒洗衣機上市活動，他跟女友孟耿如早有共識在2020年結婚，他坦言已有在看婚期，目前看到2020年第一個適合結婚的好日子是1月8日，不過仔細一查，當天適合迎娶的時辰是「早上5點到7點」，「那新娘不就3點就要起床梳化，誰受得了啊！」所以還要再考慮一下。

他說，前陣子投票時特別想要快點結婚，因為他與孟耿如戶籍所在地不同，他當天獨自排了近2小時隊伍等投票，過程既尷尬又無聊，事後他便向女友抱怨「為何戶籍不是在一起」。向來注重效率的他希望結婚也「一條龍」完成，登記、辦婚宴都在同一天搞定。考量孟奶奶高齡，因此不會辦海島婚禮，一該會找個接近大自然的地方。兩人也不會先有後婚。

他26日將發片進入忙碌宣傳期，但仍特地空出耶誕節這一天，將時間完全留給另一半約會，「禮物什麼的都不重要，最重要的是好好約會，下午先去Spa、晚上去吃飯、看夜景，我們說好1小時都不要碰電話，能這樣就很珍貴了」。過完耶誕假期，他隔天就飛北京，然後一路忙到農曆年。

16歲就離家、很會也愛做家事的他，在記者會上爆料孟耿如回家後，有習慣「邊走邊脫邊亂丟衣服」的腐女習性，甚至連名貴包包也會丟地上。而他因為愛做家務，已習慣跟在她後面玩「妳丟我撿」的遊戲，「她亂丟，我就在後面拿個籃子撿去洗烘曬，家裡百分之8、90的衣服都是我在洗！連她的內衣也照撿、照洗！」他認為與其花1分鐘罵她，不如花30秒撿去洗。

黃子佼還半認真地說自己的願望就是「回歸家庭做家庭主夫」，因為自己愛做家事、她反而不愛，他喜歡煮飯、收納、洗衣，洗碗更是超愛，「當有一天她工作穩定，我真的可以回歸家庭」。

不過他也感性謝謝女友的包容，「她幫我很多，例如照顧狗狗，我平常在外面要ㄍㄧㄥ出一個佼哥的樣子，回家後就抱怨啦、倒垃圾啦，最哀傷的時候她都陪伴在我身邊，也都概括承受」。他坦言午夜夢迴時經常想要放閃說愛，認為即便交往多年，也要常將愛掛在嘴邊，「愛要多說，越說會越愛，這就是一種催眠」，不能因為已經交往5年了就像老夫老妻般制式化」，他也自曝兩人對話常常很幼稚可笑，「外人看起來可能覺得我們像是神經病，但這是必須的」。

(中時 )