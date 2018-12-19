當孫悟空遇上泰國猴神哈奴曼 新生代創作者海外藝遊南向取材

2018年12月19日 17:36 中時 李欣恬

國藝會2018海外藝遊於今（19）日下午聯合分享會。（呂國瑋攝，國藝會提供）

政府推動新南向政策，台灣新生代創作者也前往南國尋找創作靈感。新生代導演楊帛翰入選國藝會「海外藝遊」，近期前往泰國，在首屈一指的皮歇．克朗淳舞團學習泰國傳統舞蹈倥舞，並從其中的猴舞發現和東方京劇孫悟空表演身段的關聯性，預計結合這兩地傳統表演藝術元素，推出現代劇場作品《齊天大聖．哈奴曼》，從神性探討人性，將在明年登場。

哈奴曼是來自泰國史詩《拉瑪堅》的猴神角色，楊帛翰表示，「孫悟空很活潑，哈奴曼則是呈現出穩重的感覺，兩種不同的亞洲文化，對猴神有不同的詮釋，很有意思，這也使得肢體表現有所不同，像是搔癢的方式也不同。」

楊帛翰出生於1986年，畢業於北藝大戲劇系導演組，平日從事編導、製作與劇場行政工作。他表示，由於倥舞中的猴舞，強調哈奴曼穩定、忠誠的性格，「因此半蹲是很重要的基本功，下半身的肌肉要非常強健，必須要能保持穩健、不發抖，才能掌握其中的精隨，這和京劇裡的齊天大聖很不一樣，京劇強調的是全身性的表演。」

除了肢體表演上的不同，楊帛翰表示，孫悟空和哈奴曼在性格上，也有截然不同的設定，「兩位都是很有能力的神祇，哈奴曼對主人展現絕對的忠誠，孫悟空則是一直反覆自問，為什麼要待在到西天取經的團隊裡，哈奴曼有很多妻子，而孫悟空則是較少看到在女色上的著墨。」

楊帛翰表示，預計在《齊天大聖．哈奴曼》裡，讓跳猴舞的舞者和表演京劇齊天大聖在一個特殊空間相遇，並從肢體表演中互相交流、對話，「從神的角色，重新看回人的處境，孫悟空從西天取經回來之後，自己是誰？哈奴曼協助王子拯救公主之後，自己又是誰？我期盼這其中能有對話空間。」

下一屆海外藝遊專案將於2019年1月15日至31日受理申請，補助2019年4至11月之藝遊計畫，鼓勵包括音樂、舞蹈、戲劇、視覺藝術、文學、視聽媒體等領域的青年藝術工作者，詳情可至國藝會官網查詢。

(中時 )