當孫悟空遇上泰國猴神哈奴曼 新生代創作者海外藝遊南向取材

新生代導演楊帛翰（見圖）前往泰國學習傳統舞蹈，並擷取其中的猴舞元素和京劇裡孫悟空的表演身段，作為創作靈感。（呂國瑋攝，國藝會提供）

友善列印
中時
國藝會2018海外藝遊於今（19）日下午聯合分享會。（呂國瑋攝，國藝會提供）

政府推動新南向政策，台灣新生代創作者也前往南國尋找創作靈感。新生代導演楊帛翰入選國藝會「海外藝遊」，近期前往泰國，在首屈一指的皮歇．克朗淳舞團學習泰國傳統舞蹈倥舞，並從其中的猴舞發現和東方京劇孫悟空表演身段的關聯性，預計結合這兩地傳統表演藝術元素，推出現代劇場作品《齊天大聖．哈奴曼》，從神性探討人性，將在明年登場。

哈奴曼是來自泰國史詩《拉瑪堅》的猴神角色，楊帛翰表示，「孫悟空很活潑，哈奴曼則是呈現出穩重的感覺，兩種不同的亞洲文化，對猴神有不同的詮釋，很有意思，這也使得肢體表現有所不同，像是搔癢的方式也不同。」

楊帛翰出生於1986年，畢業於北藝大戲劇系導演組，平日從事編導、製作與劇場行政工作。他表示，由於倥舞中的猴舞，強調哈奴曼穩定、忠誠的性格，「因此半蹲是很重要的基本功，下半身的肌肉要非常強健，必須要能保持穩健、不發抖，才能掌握其中的精隨，這和京劇裡的齊天大聖很不一樣，京劇強調的是全身性的表演。」

除了肢體表演上的不同，楊帛翰表示，孫悟空和哈奴曼在性格上，也有截然不同的設定，「兩位都是很有能力的神祇，哈奴曼對主人展現絕對的忠誠，孫悟空則是一直反覆自問，為什麼要待在到西天取經的團隊裡，哈奴曼有很多妻子，而孫悟空則是較少看到在女色上的著墨。」

楊帛翰表示，預計在《齊天大聖．哈奴曼》裡，讓跳猴舞的舞者和表演京劇齊天大聖在一個特殊空間相遇，並從肢體表演中互相交流、對話，「從神的角色，重新看回人的處境，孫悟空從西天取經回來之後，自己是誰？哈奴曼協助王子拯救公主之後，自己又是誰？我期盼這其中能有對話空間。」

下一屆海外藝遊專案將於2019年1月15日至31日受理申請，補助2019年4至11月之藝遊計畫，鼓勵包括音樂、舞蹈、戲劇、視覺藝術、文學、視聽媒體等領域的青年藝術工作者，詳情可至國藝會官網查詢。

(中時 )

「廚房三寶」泡腳 改善冬天四肢… 中州時尚系進修班國際盃美容美髮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。