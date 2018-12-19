夜總會女公關告男子酒後性侵 證人指2人交往判刑逆轉

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時

一家夜總會女公關，控告章姓男子酒後性侵她，檢察官依乘機性交罪起訴章男。案經台北地院審理，章說是在兩情相悅下發生關係，法官傳喚雙方介紹者，證人明確說2人曾交往，還說女方喝酒沒有醉過，法官認為檢方舉證不足，判章無罪。可上訴。

章男被控在2016年8月12日應邀，和女公關先後共飲香檳、紅酒、清酒等酒類，還換了3個地方續攤後，章主動要護送女方返家，卻趁她洗澡後，脫掉內褲性侵；女公關當日因白天兼職外拍過度疲勞，先睡著，隔天醒來發現生理棉條不在體內，逼問下章坦承雙方發生關係，檢方依女方提告起訴章涉及乘機性交罪。

北院審理時，被害人敘述章進入她家後，先坐沙發上，她洗完澡看到章拿啤酒喝，且記得章跟她搭同一輛計程車回家。女方還說，當晚她請章先回家，提醒章要把門關上，法官認為，被害人對2人進房後的細節記憶清晰、完整，連對話都記得，是否意識不清，就很有疑問。

法官傳喚雙方介紹人作證，證人稱「他們算有在一起，也有發生過性關係」。證人還說，女公關的酒量不錯，印象中沒有醉過，另女方的臉書頁面曾更改狀態為與章穩定交往，依證人說法，法官認為2人交情匪淺。女方稱與章不是男女朋友，卻與章單獨飲酒，不拒絕章跟她回家，她有夜總會公關與外拍模特兒的社會經驗，應知孤男寡女深夜同處一室易生誤會，卻自稱同意章送她回家，她指控章乘機性侵與客觀情狀不符，且檢察官舉證，也沒有說服力。依法應判章無罪。

(中時 )

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