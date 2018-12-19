把南崁溪染成血紅色！兇手就是龜山這家公司...

2018年12月19日 17:36 中時 葉臻

龜山錦誠公司私設陰井收集紅褐色廢水，再伺機排放到廠區外的排水箱涵汙染南崁溪。（環保局提供）

經稽查人員現場投入指示染劑，確認廢水未經處理直接排到廠外汙染水體，依違反水汙染防治法重罰，最高可處2000萬元罰鍰。（環保局提供）

桃園南崁溪龜山流域一帶今天早上被民眾發現出現紅褐色溪水，桃園市環保局稽查人員8點多獲報到場，在龜山區新月橋處發現大面積紅褐色溪水，經過一整天循線追查，逮到龜山錦誠公司私設陰井收集紅褐色廢水，再伺機排放到廠區外的排水箱涵汙染南崁溪，經稽查人員現場投入指示染劑，確認廢水未經處理直接排到廠外汙染水體，依違反水汙染防治法重罰，最高可處2000萬元罰鍰。

環保局19日早上接獲陳情，反映龜山區新月橋一帶南崁溪遭染色，稽查人員立即前往會同民眾勘查，現場水質水色呈淺褐色，另除了導電度1600偏高外，酸鹼度及水溫等檢測項目皆正常無異，無重金屬反應，初步研判應是染劑或顏料造成。

稽查人員依照民眾檢舉資料及社群網站張貼的影片為線索，兵分三路循上游幾家可疑汙染源進行追查，發現錦誠有限公司龜山廠涉有重嫌，該廠從事印染整理業，領有市府核發水汙染防治許可證，稽查人員會同廠方前往勘查，發現該廠染整區製程產生之紅褐色廢水，經由染缸之排水管排放至廠內排水溝，續流至廠內私設陰井收集，再由陰井末端之PVC管線經重力流溢流至廠區外之區域排水箱涵，稽查人員現場於該PVC管線投放紅色染料，確認該管線連通至廠區外之排水箱涵，汙染承受水體南崁溪，核己違反水污染防治法第18條之1規定，最高可處2000萬元罰鍰。

環保局強調，對於民眾的檢舉案件，不論任何形式，環保局都十分重視，也籲請民眾可多加利用免付費報案專線0800-066666，以及市府環保局陳情檢舉專線03-4626508，第一時間提供線索給環保局，加速查緝時效，共同打擊汙染犯罪，維護清淨的生活環境。

(中時 )