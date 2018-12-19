修杰楷眼裡只有賈靜雯 寵妻狂人血拚先幫老婆挑

2018年12月19日 17:43 中時 陳張眾

修杰楷一襲條紋上衣裝扮，貼合HOGAN 2019春夏系列以「穿梭LA」為題的美西愜意情懷，穿iCube灰色拼接休閒鞋1萬6300元。（HOGAN提供）

於今年10月重新開幕的HOGAN 101全新概念店。（HOGAN提供）

HOGAN Maxi Active螢光粉色女士休閒鞋，每雙2萬2000元。（HOGAN提供）

HOGAN Maxi Cupsole螢光色女士休閒鞋，每雙2萬600元。（HOGAN提供）

HOGAN Active One螢光男士休閒鞋，2萬4300元。（HOGAN提供）

HOGAN H383螢光橘男士休閒鞋，價格店洽。（HOGAN提供）

男星修杰楷上月與老婆賈靜雯甜蜜補辦婚禮，今於婚後首度現身義大利品牌HOGAN 2019春夏新品發表現場，婚禮時的甜蜜場景，依然是眾人關心的焦點。坦言過程中「感動大於緊張」的他，自稱整場印象最深刻的記憶，就是在3個小天使的見證下完成婚禮，至於當被問到是否會在婚後再拚一個天使時？他則笑回：「短時間不用了，媽媽很辛苦，現在很開心幾個寶貝非常健康、快樂，很滿意現在的生活節奏。」

身為寵妻魔人的修杰楷，一踏進於10月重新開幕的HOGAN 101專賣店中，就已先幫老婆物色好了合適的鞋款，更不忌諱世俗「送鞋分手」的說法。修杰楷表示對品牌不算陌生，喜愛鞋款舒適、輕便及好走的特性，更十分適合在旅遊時穿著，令每年都會定期帶著家人出遊的他，也不禁開始著手計畫起自己的下個目的地。

而他身著一襲條紋短袖襯衫現身活動現場，貼合HOGAN 2019春夏系列營造出的美西愜意情懷，腳上穿著的iCube鞋款，鞋底隱藏5公分的增高玄機，連身高已有1米8的他，也坦言穿上時瞬間自信爆棚。品牌本季則藉著鞋款暢遊洛杉磯，以「穿梭LA」為題，運用霓虹、金銀等鮮豔色系體散發80年代般的復古情懷。大膽搶眼的主調，卻讓私服走低調路線的修杰楷意外直呼好搭，還說可透過鞋款呈現整體更活潑有趣的造型風格。

系列男士鞋款，亦承襲HOGAN好動精神，延續輕量布料、可拆除式記憶棉鞋墊等細節，平均5公分以上之彈性厚底，為男士拉出修長身型。女鞋方面，全新推出的Maxi Active鞋款結合品牌1986年創立時推出的Interactive系列鞋型及Active One之流線鞋身，充分彰顯出品牌拉攏年輕客層的旺盛企圖心。

(中時 )