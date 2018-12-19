陸外交部：陸非合作堅持「五不」原則 展示國際合作道德准則

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中時

美國總統國家安全事務助理波頓13日就美政府發佈新非洲戰略發表了一些批評大陸的言論，美國內很多人以及很多非洲國家都對此提出批評。大陸外交部發言人華春瑩19日表示，美方官員對這些質疑和批評應好好反思。

對於波頓的批評，贊比亞多位高官要求波頓收回錯誤言論。坦桑尼亞高官表示，陸非關係基於兄弟般的友誼，建立在相互尊重基礎上，對陸非關係抱怨的人，能夠像大陸人那樣為非洲國家的獨立和發展作出巨大犧牲嗎？

對此，華春瑩表示，陸方注意到了有關報導。美國發佈新非洲戰略以及美國官員相關言論引發國際社會甚至美國內如此廣泛的質疑和批評，的確值得美方相關官員好好反思。

華春瑩說，大陸對非合作一貫堅持真實親誠理念和正確義利觀。在今年陸非合作論壇北京峰會上，習近平主席提出大陸對非合作堅持「五不」原則，也就是：不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。這既樹立了中國對非合作的自律標桿，也展示了國際發展合作的道德准則。陸非友誼真不真，陸非合作實不實，大陸對非援助效果好不好，只有非洲人民才最有發言權。

華春瑩表示，美方應該想清楚，美國新非洲戰略到底是為了促進非洲的發展，還是為了針對陸非合作？「如果是前者，陸美可發揮各自優勢，共同支持非洲發展。如果是後者，相信非洲人民的眼睛是雪亮的，美國的這種做法不僅自討沒趣，還會自取其辱。」

(中時 )

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