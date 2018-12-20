廖柏淵愛鸚鵡成痴 滿屋說唱高手

2018年12月20日 07:17 中時 王文吉

廖柏淵飼養1對「小黃帽」鸚鵡，公鳥、母鳥堅守著一夫一妻制，，感情特別好，整天緊緊依偎，如同熱戀中的情侶。（王文吉攝）

「我都照網路養！」廖柏淵不諱言，飼養鸚鵡是誤打誤撞，帶回第1對鸚鵡後，才上網作功課。（王文吉攝）

廖柏淵飼養的「黃翼藍帽」鸚鵡屬於帽科類，記憶力佳，能唱整首兒歌、民謠。（王文吉攝）

愛鳥成痴的廖柏淵3年前開始飼養鸚鵡，當時友人揪他逛寵物鳥園，廖柏淵誤打誤撞帶回1對「虎皮」鸚鵡。模樣呆萌的鸚鵡讓廖柏淵越陷越深，他陸續飼養可愛親人的「玄鳳」，色彩鮮艷的「折衷」，還有學唱高手「黃翼藍帽」等，甚至大手筆將住家4樓打造成鸚鵡樂園。

「朋友那時候想養鸚鵡，拉我一起入門，他說這樣比較好跟鳥園老闆談價錢啦！」覺得被設計的廖柏淵說，他朋友當時看中中價位的「賈丁」鸚鵡，因自己對寵物鳥研究不深，所以帶了1對幾百元的「虎皮」鸚鵡，沒想到個性活潑又友善，連兒子、女兒也被融化了。

廖柏淵將虎皮鸚鵡帶回家，從幼鳥開始照料，包括習性、飼養及訓練方式全都參考網路養。廖柏淵說，「虎皮」約4至5個月就成鳥了，壽命約4年，一般餵食五穀類飼料，配合無農藥青菜及各種水果，唯獨酪梨對鸚鵡來說具有毒性，因為鸚鵡沒有辣覺，吃辣椒也可以。

廖柏淵飼養「虎皮」有了心得，開始挑戰中型鸚鵡，陸續飼養玄鳳、折衷、帽科鸚鵡等。他說，鸚鵡是鳥類中最聰明的物種，還會模仿各種聲音，尤其擅長模仿小孩、女生的高音，其中灰鸚鵡短句說得特別好，帽科類的黃翼藍帽、小藍帽記憶力佳，能唱整首兒歌、民謠。

至於訓練鸚鵡有何技巧？廖柏淵建議從小開始餵養，才會跟自己比較親近，他也分享，訓練前最好讓鸚鵡產生飢餓感，訓練牠講話、誘騙到手上或肩上，再給飼料當作獎勵。

廖柏淵也提醒，因為鳥類骨骼輕，輕拍鸚鵡頭部可能會腦震盪，動手教訓容易造成骨折，而且動手教訓鸚鵡，牠會記恨，跟主人不親近，如果犯錯，大聲制止即可，牠會懂的。

(中時 )