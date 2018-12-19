《中時晚間快報》演講遭抗議中斷 江宜樺願與同學交換意見

2018年12月19日 17:45 中時電子報 綜合報導

◎演講遭抗議中斷 江宜樺願與同學交換意見

前行政院長江宜樺昨在台大遭學生抗議，江宜樺今在臉書貼文，強調他很好，江宜樺並說，昨天抗議的學生只是少數，多數台大生正直且善良；青年是台灣未來的希望，理性對話也是社會化解歧見的最好方法。縱使有昨晚的?曲，他依然樂於與同學們在各種公開場合，針對當年的太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見。

◎自作主張獨漏三市？公會批觀光局「空襲業者」

交通部觀光局昨宣布擴大國旅暖冬遊方案，卻獨漏住房率較好的台北市、桃園市、新竹市，引發三市業者強烈不滿，打算向觀光局提出陳情。桃園市旅館公會今（19）日痛批，觀光局完全沒與業者、公會討論就擅自決定，可說是「空襲業者」，且桃園民宿已出現退訂潮，新竹縣觀光協會也表示，有多名原訂新竹市民宿的旅客，紛紛轉而改訂新竹縣。

◎比利時爆政治危機 總理黯然下台

聯合國大會10日通過《全球移民契約》，比利時總理米歇爾（Charles Michel）不顧反對執意簽署，上周末超過5,000名比利時民眾上街抗議，米歇爾面臨聯合執政的盟友退出執政聯盟，加上反對黨18日宣布將對這個少數政府提出不信任動議，米歇爾晚間宣布請辭，不過國王尚未接受辭呈。

◎亞洲第一人登超級戰艦 羅志祥重現15歲街舞魂

羅志祥（小豬）推出最新單曲〈NO JOKE〉，他先前赴洛杉磯拍攝MV，並耗資千萬打造而成，現場找來20位的舞群陣容新歌壯大聲勢，更登上超級戰艦取景，場景壯觀，而此艘戰艦首度借給亞洲藝人拍片，過去只有美劇《末日孤艦》、《海軍罪案調查處NCIS》來拍攝過。

(中時電子報)