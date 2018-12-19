郊區賞夜景婦開車無法入檔　警化身技師神解救

2018年12月19日 17:58 中時 黃國峰

警察服務除了維護治安、交通疏導外服務五花八門，台中市望高寮景點遠近馳名，遇假日總有不少遊客上山賞夜景，春社所特於重點時段安排機動派出所上山為民服務，日前一婦人開車載女兒賞夜景，離去時車輛發生無法入檔情況，經求助在場員警，當場排除故障，助民眾順利返家。

日前一名43歲邱姓女子載女兒至望高寮賞夜景，欲返家時，因排檔桿無法排入D檔，導致車輛無法移動，以為車輛故障，幸當時有台中市警局第四分局春社派出所機動派出所在場，邱女向員警賈寅星求助，員警查看車況後，原來是因為邱女平常停車方式錯誤，平日因停在平面道路較無感覺，但此次因停在斜坡上手煞車沒拉緊，致使變速箱齒輪卡住，而無法排檔，員警化身「汽車技師」排除故障，邱女對於員警協助不斷道謝，順利踏上返家路程。

至於斜坡停車該怎麼做？正確作法是，當車輛進入停車位後，踩煞車讓車輛完全靜止，並請保持右腳踩煞車狀態，接著排空檔、拉起手煞車，待確保手煞車拉緊後，才將排檔排入P擋停車；而車輛起步時，則是先排入D檔，最後才放手煞車。因為其實排入P檔時變速箱的齒輪並未完全接合，當未拉緊手煞車時，車輛會因斜坡而滑一下，導致變速箱駐車鉤卡死，此時要找人把車往上推一下，才能鬆開。

春社派出所長董力勳表示，透過以公共服務為導向所設置的「機動派出所」警察主動走入人潮聚集處，除了預防犯罪及事故的發生外，更直接面對民眾並回應需求，進而提升民眾滿意度。

(中時 )