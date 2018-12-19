週日信義區慶耶誕！音樂會歌手接力唱！美食美景伴佳節

2018年12月19日 17:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹！下週就是耶誕佳節了！誠品生活信義店將於本週日12/23舉行「eslite Celebration Fair聖誕音樂會」，由創作精靈白安、療癒女聲吳汶芳、星光王子潘裕文、嘻哈家族顏社等人輪番上陣，用音樂故事陪您提前歡慶聖誕！聖誕和跨年大餐也豐富多元，絕美台北夜景及豪華套餐；日式涮涮鍋特選帝王蟹海鮮拼盤，還有有聖誕限定草莓牛奶舒芙蕾鬆餅，邀您浪漫過節。

誠品生活信義店12.23將舉辦「eslite Celebration Fair聖誕音樂會」，邀請白安、吳汶芳、潘裕文、林育羣、嚴正嵐、顏社家族聯手開唱歡度聖誕。（誠品提供）

歡慶年末！誠品生活也為您精選各項聖誕、跨年美食饗宴。信義店JustGrill推出「豪華限定聖誕套餐」，精選多道鮮美佳餚包含頂級碳烤牛排、波士頓龍蝦，現場還可品飲系列美酒，飽覽絕美台北夜景，浪漫度過佳節。

誠品生活敦南店｜聚 北海道昆布鍋｜帝王蟹海鮮拼盤。（誠品提供）

eslite TEA ROOM 12/31前推出「年末聚餐迎新年」，晚餐推出精選義大利麵、燉飯三人套餐；敦南店「聚 北海道昆布鍋」的帝王蟹海鮮拼盤，源自深海的鮮甜滋味，溫和滋補、暖心過冬。

另誠品生活南西超人氣品牌奇蹟般的舒芙蕾鬆餅「FLIPPER’S」12月份也推出聖誕限定口味「草莓牛奶舒芙蕾鬆餅」，將蓬鬆柔軟的鬆餅點綴上滿滿的新鮮大湖草莓，撒上如雪花般的粉嫩糖霜，搭配入口即化的鮮奶油，打造酸甜滋味的冬日夢幻逸品！還有各式耶誕小物，今年耶誕跨年為自己累積美好回憶。

(中時電子報)