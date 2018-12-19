羽球》球員跳槽他隊 合庫雙打新組合找火花

李洋(左)離開合庫羽球隊、轉戰土銀，李哲輝(右)未來要和楊博軒搭配男雙。(資料照/陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

原本效力合作金庫羽球隊的男雙選手李洋，選擇轉戰土地銀行羽球隊，未來將和王齊麟搭檔參賽，面對搭檔離隊，李哲輝和混雙女將許雅晴表示，明年是全新的開始，會再努力適應。

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李哲輝剛服完12天補充兵役，頂著平頭出席今天合作金庫總行員工文康育樂中心開幕，面對原本的男雙搭檔李洋轉隊，他說：「當兵期間想了很多，有種球界正常發生的事變成發生在我身上，接下來還是要往前看，繼續朝我的目標、夢想前進，會以拚搶2020東京奧運資格努力。」

李哲輝並說自己比較不擅長雙打，如果對他男雙有幫助才有可能多打一點，明年球季大小比賽都會嘗試，新球季從1月8日開打的泰國大師賽展開，接著回國拚全國排名賽，然後再1月底的印尼大師賽。

合庫女雙組合吳玓蓉（右）與許雅晴（左）在球隊安排下，明年要各自和新夥伴組成女雙。(資料照/中央社)

至於女將許雅晴，不但面對混雙搭檔轉隊，也在教練安排下和原本的女雙搭檔吳玓蓉分開，明年女雙改配胡綾芳，今年12 月30日要舉辦婚宴的許雅晴表示：「明年又是新的開始、一切重來，再繼續努力。」

合庫羽球隊總教練廖國茂指出：「球隊祝福李洋，未來打算讓李哲輝搭楊博軒，原本的女雙組合許雅晴、吳玓蓉搭檔兩年來雖然面對幾個世界前十組合展現對抗性，不過成績尚可，因此決定拆夥兩人，改由許雅晴配胡綾芳、吳玓蓉搭白馭珀，看看能否擦出新火花，也成為彼此良性競爭的對象。」

廖國茂補充，先從泰國、印尼這兩場比賽來看看，吳玓蓉則說，過去白馭珀以單打為主，兩人過去幾乎沒一起打過，目前還在適應中，了解彼此走位習慣。

(中時電子報)

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