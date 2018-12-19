解婕翎踢館《Game什麼東西》打電玩 才開口就搶了主持工作

2018年12月19日 18:01 中時 林淑娟

「媽祖級宅男女神」的解婕翎。（狼谷競技台）

解婕翎踢館《Game什麼東西》打電玩。（狼谷競技台）

自稱「媽祖級宅男女神」的解婕翎上狼谷競技台《Game什麼東西》踢館！她不只電玩打得好，居然才開口沒幾秒，快把主持人的工作都搶走！她介紹遊戲短短10秒鐘，就靠著幾句話馬上拉成主Key成為全場焦點，連主持人阿達都露出崇拜眼神，光芒被搶走的女主持人Momo急著直嚷：「這part是我的時間，大家聽我說嘛！」解婕翎則笑說，這遊戲她有買來玩，所以很了解。

解婕翎是電玩節目老手，不只擅長打遊戲，也喜歡拍開箱、玩直播，和網友交流就像吃飯般自然，這次她在擅長的短劇裡，飾演網路開箱達人，到現場傳授拍攝開箱影片的撇步，才剛坐下來，阿達馬上深吸口氣露出好色樣說：「好漂亮、好香喔！」

她這天跟著節目開箱了2個任天堂Switch遊戲，一個是最經典的《超級瑪利歐奧德賽》與畫風可愛的《星之卡比新星同盟》。本來預計由Momo進行遊戲介紹，沒想到才剛宣布遊戲名稱，解婕翎馬上開始解說：「《超級瑪利歐奧德賽》非常經典，很多玩家超瘋狂，遊戲才推出的當周，就趕進度急著破關；但這遊戲很貼心，二刷時就算是同關卡，還會給玩家更多驚喜！」讓Momo超怕被被搶了工作。

(中時 )