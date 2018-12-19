促轉會明年預算1.6億 李彥秀質疑：約聘雇就占3千多萬

2018年12月19日 18:04 中時電子報 邱珮畇

國民黨立委李彥秀說，促轉會明年度預算1.6億，其中人事費用就5800萬，最讓她質疑的一點是，約聘雇就佔了3千多萬。(李彥秀辦公室提供)

國民黨立委李彥秀昨日上《關鍵時刻》質疑，促轉會就是一個沒有用的單位，那我們一年花1.6億養這單位做什麼。促轉會主委比照部長級待遇，一個月薪水19.6萬，不含年終、績效獎金，還配駕駛跟官舍。(Youtube截圖)

促轉會代理主委楊翠日前提出促轉會未來的任務，提到將研擬去蔣銅像、新台幣改版、三軍儀隊退出中正紀念堂等問題，引發外界爭議。國民黨立委李彥秀說，促轉會明年度預算1.6億，其中人事費用就5800萬，最讓她質疑的一點是，約聘雇就佔了3千多萬。

促轉會明年度預算共1.6億元，其中人事費用占了5800萬，業務費將近1億。媒體報導，其中還編列一筆365萬元出國考察費用，15人的考察團預計出訪11天，擬前往南非、捷克及斯洛伐克、阿根廷等國家，橫跨歐、美、非3大洲，每人旅費達24萬元。

國民黨立委李彥秀昨日上《關鍵時刻》質疑，促轉會就是一個沒有用的單位，那我們一年花1.6億養這單位做什麼。促轉會主委比照部長級待遇，一個月薪水19.6萬，不含年終、績效獎金，還配駕駛跟官舍。

李彥秀也質疑，5800萬人事費中，約聘雇占了很大一部份，占了三千多萬，到底請了哪些人?

(中時電子報)