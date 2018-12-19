殘忍！6隻海狗寶寶慘遭集體斬首 棄屍沙灘

2018年12月19日 18:00 中時電子報 馮英志

紐西蘭發生一起令人髮指的血腥虐殺動物案件。根據當地媒體報導，當地知名的觀光海灘發現6隻年幼海狗慘遭斬首並集體棄屍。相關官員指出，先前曾出現過漁民為了防止海狗爭搶漁獲而殺害牠們的案例，並呼籲目擊者盡快通知官方。

班克斯半島的海狗。

根據紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）19日報導，紐西蘭自然保育部官員湯普森（Andy Thompson）表示，這6隻慘遭行刑式斬首海狗寶寶才11個月大，被人發現棄屍於紐西蘭當地知名的南島景點「風景角」（Scenery Nook）海灘上。他說目前這些海狗寶寶的頭目前都尚未找尋到，並排除牠們是遭到鯊魚攻擊的可能，初步研判兇手應是在其他地方殺害牠們，再搭乘船隻運送屍體到風景角，刻意讓觀光客發現。

根據紐西蘭海洋動物保護法，任意騷擾或殺害海狗與海獅是違法的。目前自然保育部已埋葬3名小海狗，其餘送至紐西蘭梅西大學（Massey University）驗屍。

湯普森指出，過去曾發生許多漁民認為海狗會吃掉過多魚類使漁獲減少，漁民對海狗心懷仇恨，因此加以報復傷害；但他補充，實際上海狗主要是獵食燈籠魚，而燈籠魚並非主要經濟魚獲，故這根本是漁民的誤解。官員並表示，若有見到任何可疑船隻，請目擊者通報官方。

(中時電子報)