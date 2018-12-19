108藏玄機！民俗專家警告明年屬「大凶」恐有大災難

政府提升防疫層級，防堵非洲豬瘟入侵。（圖／達志影像）

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中時電子報

2018年全球發生水災、空難、火車出軌等重大事故，大陸爆發的非洲豬瘟疫情，又來勢洶洶，各國嚴陣以待防堵疫情入侵，有民俗專家表示，明年「己亥」年，是豬年，民俗裡天干地支五行「己亥」相剋，屬於「凶年」，恐有豬瘟疫情、蟲害、糧食短缺等問題。

民俗專家林正義表示，天干地支五行中，天干「己」五行為土，地支「亥」五行為水，土、水相剋為「凶年」，並說，並依「地母經」預測明年運勢表示，明年氣候兩極化，稻米會因蟲害欠收，細菌多，小心會有瘟疫；換言之，明年要擔心豬瘟疫情、蟲害、糧食短缺等問題。

至於台灣，林正義說，明年為國曆108年，台灣歷史上民國尾數逢8就遇上大凶，包含民國68年中美斷交；民國88年的921大地震，造成2415人死亡；民國98年的88水災奪走681人性命等。

不過，命理師黃逢逸有不同看法，他說，不是逢8就不好，像今年107年就是變動很大的一年，在國外有空難、水災；台灣有普悠瑪翻車、九合一選舉韓國瑜喊出民進黨不是高雄人的爸爸，此在台灣其他縣市發酵、非洲豬瘟來勢洶洶等，這些變動會在108年確定下來，他預測，明年農曆4月要注意傳染病流行病的發生，不管是人還是動物都有可能。他說，明年疫情才是最嚴重。

(中時電子報)

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