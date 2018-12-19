《一屍到底》女主角秋山Yuzuki要來台了！

2018年12月19日 18:10 中時 李承陽

日女團「EVERYDAYS」發首張專輯。（ASOBI SYSTEM提供）

出自卡莉怪妞同家經紀公司ASOBI SYSTEM同門，女團「EVERYDAYS」18日在日本正式發行首張出道單曲《HELLO！EVERYDAYS！》，因演出電影《一屍到底》大紅的團員秋山Yuzuki，帶著另一名成員Rikopin 一起來台拍攝MV，除了來台出外景，喝到道地珍珠奶茶超開心之外，她更驚訝的是「竟然有人認出我！」

「EVERYDAYS」於2018年6月透過ASOBI SYSTEM與17 Live Japan合作的選秀而選出，由Ayane、Kurumi、Ririchapi、Rikopin、秋山Yuzuki、Chabu、EMi等7名少女所組成，每位成員各自擔任一天、在「17」直播平台與粉絲在網路相見，從全無歌唱舞蹈一路訓練至今，加上參加大大小小演出換取經驗，終於推出首張出道單曲。

雖然是新人團，出道單曲音樂錄影帶竟走出日本拍攝，經紀公司得知電影《一屍到底》在台狂賣，於是決定讓秋山Yuzuki帶著另一名成員Likopin出任務，兩人一口氣去了九份老街、基隆夜市甚至林口洪福宮等地，而秋山最愛的珍珠奶茶也沒錯過，她表示來台期間到便利商店買東西時被認出，該名粉絲興奮的說：「我有看《一屍到底》！可以合照嗎？」此行所碰到台灣人的貼心讓兩人驚喜又感動，而另外5名成員則在日本拍攝其他部分。

(中時 )