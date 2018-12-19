《一屍到底》女主角秋山Yuzuki要來台了！

秋山Yuzuki（左）演出《一屍到底》在台灣打出知名度。（ASOBI SYSTEM提供）

友善列印
中時
日女團「EVERYDAYS」發首張專輯。（ASOBI SYSTEM提供）

出自卡莉怪妞同家經紀公司ASOBI SYSTEM同門，女團「EVERYDAYS」18日在日本正式發行首張出道單曲《HELLO！EVERYDAYS！》，因演出電影《一屍到底》大紅的團員秋山Yuzuki，帶著另一名成員Rikopin 一起來台拍攝MV，除了來台出外景，喝到道地珍珠奶茶超開心之外，她更驚訝的是「竟然有人認出我！」

「EVERYDAYS」於2018年6月透過ASOBI SYSTEM與17 Live Japan合作的選秀而選出，由Ayane、Kurumi、Ririchapi、Rikopin、秋山Yuzuki、Chabu、EMi等7名少女所組成，每位成員各自擔任一天、在「17」直播平台與粉絲在網路相見，從全無歌唱舞蹈一路訓練至今，加上參加大大小小演出換取經驗，終於推出首張出道單曲。

雖然是新人團，出道單曲音樂錄影帶竟走出日本拍攝，經紀公司得知電影《一屍到底》在台狂賣，於是決定讓秋山Yuzuki帶著另一名成員Likopin出任務，兩人一口氣去了九份老街、基隆夜市甚至林口洪福宮等地，而秋山最愛的珍珠奶茶也沒錯過，她表示來台期間到便利商店買東西時被認出，該名粉絲興奮的說：「我有看《一屍到底》！可以合照嗎？」此行所碰到台灣人的貼心讓兩人驚喜又感動，而另外5名成員則在日本拍攝其他部分。

(中時 )

解婕翎踢館《Game什麼東西》打電… 嫩妻凸肚照瘋傳 郭富城認有二胎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。