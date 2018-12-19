日職》比較王柏融、陽岱鋼 火腿監督：王較有發展性

王柏融（右）與火腿監督栗山英樹（左）。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台北報導
中職Lamigo桃猿球星王柏融（右）19日在台北出席加盟日職火腿鬥士隊記者會，火腿隊監督栗山英樹（左）為王柏融披上99號球衣，歡迎他加入團隊。中央社記者張新偉攝　107年12月19日

北海道日本火腿鬥士今天（19日）特地為王柏融在台灣舉辦加盟記者會，除了王柏融，來自台灣的陽岱鋼也曾在火腿待過11年，球隊監督栗山英樹談及這2位台灣選手時表示，兩人類型不同，也比較看好王柏融的未來性。

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王柏融在台灣3年留下突出成績，且連續2季將打擊率維持在4成以上，火腿為了網羅這位年輕好手，特地準備了107頁的簡報，內容包括王柏融的訓練方式、情蒐，甚至連日本哪裡有好吃的台灣味滷肉飯都記錄在報告中。

今天火腿總算為王柏融披上球衣，象徵成功簽下這名好手，不只王柏融，陽岱鋼曾在火腿待過一段時間，栗山英樹表示，陽岱鋼在日職從二軍開始拚起，王柏融則是在中職磨練出水準之上的球技，「而且陽岱鋼屬於速度型，王柏融算技巧派，2人類型完全不同。」

中職Lamigo桃猿球星王柏融（中）加盟日職火腿鬥士隊，火腿球團社長竹田憲宗（左）、監督栗山英樹（左2）、Lamigo領隊劉玠廷（右2）與總教練洪一中（右）19日皆出席加盟記者會。中央社記者張新偉攝　107年12月19日

栗山英樹也認為，王柏融面對直球掌握得不錯，但變化球則還要加強。明年開幕戰會不會讓王柏融先發仍得看他2月春訓時的表現而定。

(中時電子報)

中職Lamigo桃猿球星王柏融（左2）加盟日職火腿鬥士隊，19日在台北舉行加盟記者會，桃猿隊友藍寅倫（左）、洪聖欽（右2）與劉時豪（右）出席，獻花祝福。中央社記者張新偉攝　107年12月19日
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