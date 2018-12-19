沈智慧誓言重返立法院 廢止促轉條例

2018年12月19日 18:27 中時 馮惠宜

台中市第5選區立委補選參選人沈智慧19日在LINE發文，她表示「一定要在立法院提案廢掉促轉會這個違法組織」。沈智慧說，如果她1月27日能順利贏得立委補選席次，她將立即提案廢止「促轉條例」，從根本上挖掉製造社會亂源的「東廠」。

沈智慧指出，「促進轉型正義條例」是民進黨以立法院多數席次，在106年12月5日三讀通過，隔天公布實施的法律。這個法律有三個明顯的問題。其一是該法第一條稱立法緣由是「為促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序，特制定本條例」。但是什麼是「正義」？但查遍全部21則法條條文，完全沒有解釋與定義「正義」。

其二則是該法第二條稱：「促轉會隸屬於行政院，為二級獨立機關」。「促轉會不受中央行政機關組織基準法第5條第3項、第32條、第36條及行政院組織法第9條規定之限制」。

第三，該法第3條稱「威權統治時期，指自中華民國34年8月15日起至81年11月6日止之時期」。這些日期是怎麼冒出來的？

沈智慧說，台灣大多數人認為促轉會已經是如假包換的、惡名昭彰的「東廠」。這個違法組織每天不做正事，只想花3或500億更換新台幣的先總統蔣中正頭像，或者花錢拆掉中正紀念堂。

沈智慧說，促轉會是個少數自認「掌握真理的人」，想要毫不手軟的花人民納稅錢的違法組織。她將來在立法院提出廢止促轉條例的法案，如果被人數優勢的民進黨立委封殺，那她會轉而刪除促轉會預算，如果還是被民進黨封殺，她也有方法。

沈智慧說，她有經驗、有方法在國會杯葛傲慢的民進黨，國民黨黨團在立法院雖然人數居劣勢，但她保證只要能重返立法院，絕對不會讓民進黨好過。

(中時 )