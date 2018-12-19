酒後爆口角 叔叔遭逆姪拖到公墓活活打死

玉里23歲的逆姪王劭翔酒後口角，夥同友人將叔叔拖到公墓施暴致死，遭法院重判8年半。（許家寧攝）

友善列印
中時

花蓮玉里鎮23歲的王姓逆姪酒後與潘姓叔叔爆發口角，竟夥同22歲邱姓男子與2名未成年少年持安全帽、鐵椅狂毆叔叔，無視潘男求饒「不要再打了」，竟繼續拖到公墓施暴致死，王男不滿殺叔被重判8年半上訴二審，法院認其行為惡劣，維持原判。

判決指出，去年9月25日晚間8時許，兇嫌王劭翔與友人邱文揚及2名少年在叔叔潘男家中飲酒，王男疑酒醉與兩人發生口角，加上友人在旁起鬨，趁著酒意王男將叔叔打倒在地，四人再分別掄拳、出腳，手持安全帽、鐵椅等圍毆潘男長達30分鐘。

潘男被打到奄奄一息，發出呻吟聲「不要打了」，但邱男、王男等人竟騎機車將潘福富載至人煙罕至的松淵公墓旁公墓廣場繼續毆打，約隔1小時，邱男見潘姓叔叔倒地不起，已無任何反應，才驚覺事態嚴重，阻止王男及2少年施暴，並打119通知救護車到場。

潘姓叔叔被送往至玉里慈濟醫院急救後仍因腹壁鈍傷、肝臟撕裂傷、失血性休克及多重器官衰竭，不治身亡。警方依過失致死罪嫌將4人移送偵辦，2未成年少年移送少年法庭，花蓮地院審理後各判王、邱兩人有期徒刑8年6月、8年10月。

邱男不滿一審被判的比王姓友人還重2個月，辯稱當時看見潘男被打得滿頭是血，連忙勸阻王男停手，還向二審法官求情說需扶養高齡祖母與罹癌父親，近期與懷孕女友結婚，盼能減刑盡早出獄，但花蓮高分院認為死者雖為王男親戚，但也是邱男友人，認兩人行徑殘忍，駁回上訴。

(中時 )

名小提琴家之子 台大碩士偷拍女… 麥寮鄉反對增六輕垃圾焚化量 連…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。