希望入學有洋蔥！孝心女兒上台完成媽媽夢想

苗栗縣立興華高中學生曾巧閔透過希望升學的管道順利進入台大護理系，實現自己與母親的白衣天使夢想。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷

國立台灣大學舉辦希望入學計畫，提供甄選名額給身處逆境，仍具有認真上進、服務人群特質的同學進入台大就讀的機會，榜單揭曉，苗栗縣立興華高中曾巧閔成功錄取台大護理系，消息傳回學校，師生皆感振奮，然選擇成為白衣天使背後藏有1段感人故事。

曾巧閔表示，選填護理系的原因歸咎於媽媽，媽媽小時候夢想成為1位護士，但當時家中經濟不允許就讀，她於是一肩扛起家中經濟支柱，瑣事與責任一把抓，眼看媽媽辛苦多年拉拔自己長大，於是鼓勵自己要替她完成當年的夢想。

曾巧閔說，1年前媽媽因為腸粘黏進入台大醫院開刀，每到醫院照顧媽媽時，總會看見護理人員用心在側照顧病人，有感而發促使自己想利用自身專業及能力去照顧、幫助他人。

再加上2次離島的志工服務隊經驗中，看到冷寂的社區中多是老弱疾病纏身的背影，讓自己更想投入基層醫護工作，所以選擇了這個助人的科系。

校方指出，生長在弱勢家庭的曾巧閔為在興華就學的5年多來，學業成績平均保持在全校1％，高一參加桃竹苗區數學科展比賽榮獲特優的好成績，社團方面於事務繁多的綜合性童軍社團，身兼活動、公關、教學組長，從活動的規畫到實際參與執行，無不用心投入。

曾巧閔表示，在服務的過程中逐漸領悟到，老是把焦點放在自己的身上，問題就會不停產生，若是多花心思幫助別人，很多難題在無形中便自行化解了，期盼藉由個人的努力及學習來翻轉命運的逆境，更願延續回饋社會的心，為需要幫助的人舉起1盞溫暖不滅的燭光。

(中時 )

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