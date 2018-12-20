希望入學有洋蔥！孝心女兒上台完成媽媽夢想

2018年12月20日 07:19 中時 巫靜婷

國立台灣大學舉辦希望入學計畫，提供甄選名額給身處逆境，仍具有認真上進、服務人群特質的同學進入台大就讀的機會，榜單揭曉，苗栗縣立興華高中曾巧閔成功錄取台大護理系，消息傳回學校，師生皆感振奮，然選擇成為白衣天使背後藏有1段感人故事。

曾巧閔表示，選填護理系的原因歸咎於媽媽，媽媽小時候夢想成為1位護士，但當時家中經濟不允許就讀，她於是一肩扛起家中經濟支柱，瑣事與責任一把抓，眼看媽媽辛苦多年拉拔自己長大，於是鼓勵自己要替她完成當年的夢想。

曾巧閔說，1年前媽媽因為腸粘黏進入台大醫院開刀，每到醫院照顧媽媽時，總會看見護理人員用心在側照顧病人，有感而發促使自己想利用自身專業及能力去照顧、幫助他人。

再加上2次離島的志工服務隊經驗中，看到冷寂的社區中多是老弱疾病纏身的背影，讓自己更想投入基層醫護工作，所以選擇了這個助人的科系。

校方指出，生長在弱勢家庭的曾巧閔為在興華就學的5年多來，學業成績平均保持在全校1％，高一參加桃竹苗區數學科展比賽榮獲特優的好成績，社團方面於事務繁多的綜合性童軍社團，身兼活動、公關、教學組長，從活動的規畫到實際參與執行，無不用心投入。

曾巧閔表示，在服務的過程中逐漸領悟到，老是把焦點放在自己的身上，問題就會不停產生，若是多花心思幫助別人，很多難題在無形中便自行化解了，期盼藉由個人的努力及學習來翻轉命運的逆境，更願延續回饋社會的心，為需要幫助的人舉起1盞溫暖不滅的燭光。

(中時 )