當季農特產入菜 無菜單火鍋吃得到健康原味

太康壹壹參內部由閒置的水利會工作站改裝而成，平常是販售在地農產的據點，現在也推出預約制的無菜單鍋物，吸引不少民眾前來嘗鮮。（莊曜聰攝）

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太康壹壹參的火鍋料理都是選用台南在地食材，與小農合作，根據時令提供最當季的生鮮食材，吃得到衛生及美味。（莊曜聰攝）

柳營「太康壹壹參」將閒置的水利會工作站活化，結合不同領域的人才及在地小農一起努力，行銷台南在地農產，負責人王南景與團隊更將內部重新整修，賣起限定版預約的無菜單火鍋，結合當季時蔬、農漁產品，還能吃到隱藏版的農家好味道。

王南景原先在北部從事公關、行銷企畫等工作，回鄉後看見自家母親跟在地農民雖然能夠種出優質農產品，但市場價格卻得仰賴盤商決定，無論豐收或歉收，農民始終只有微薄收益，因此他與幾位理念相同的朋友組成團隊，開創品牌，要走出自己的路。

太康壹壹參原先是水利會的工作站，但已經閒置多時，2015年時，原先農會打算拆除後整地並尋覓新主人，王南景得知後，與友人合作，將工作站租下，整合行銷、攝影、設計、藝文、學術資源等，陸續舉辦農作市集、藝文活動，等，期盼能為農村帶來改變的力量。

為整建太康壹壹參，團隊已投入數百萬元經費，但他們仍然堅持以消費回饋的方式進行整修，目前已逐漸上軌道，也才有了將1樓空間規畫成餐廳的想法。

11月開始試賣的火鍋套餐，採用的是無菜單方式，選用的食材基本上都是向與太康壹壹參合作的農民採購而來，與販售時一樣得送檢跟建立產銷履歷，消費者可以安心，從稻米、蔬菜、肉品、海鮮到水果，王南景都能如數家珍，共應商也不乏曾獲百大青農肯定的農民。

新鮮、安全是太康壹壹參無菜單鍋物的特色，但饕客肯定能吃到旬時的鮮味，湯頭精燉不添加其他調味料，食材下鍋後風味獨特，甜點與水果都是少見的特色果物，也讓消費者大開眼界。

店名：太康壹壹參

地址：台南市柳營區太康里113號

營業時間：中午、晚上（視預約時間而定）

電話：06-6221628

公休：星期一到星期三

價格：無菜單火鍋／500元

(中時 )

希望入學有洋蔥！孝心女兒上台完… 當志工不是退休的專利！苗縣府表…

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