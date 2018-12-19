當志工不是退休的專利！苗縣府表揚中農博志工

2018年12月19日 18:54 中時 巫靜婷

苗栗中隊分隊長吳翠美、副小隊長陳憶綾開場分享其豐富的志工服務經驗。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府與志願服務推廣中心，19日在文觀局中正堂召開2018下半年度志願服務聯繫會報，開場由榮獲特優目的事業主管機關警察局分隊長吳翠美、副小隊長陳憶綾等人分享服務經驗，縣長徐耀昌並頒發感謝狀給中台灣農業博覽會期間，攜手接待60萬遊客的志工和巡守隊。

今年9月22日起在苗栗縣立體育場舉辦的中農博，活動長達23天，期間有66名志工和7支守望相助巡守隊大力協助，服務達1580小時，與縣府團隊攜手接待參觀各館的遊客60萬人次，使博覽會圓滿成功。

徐耀昌於會中依序頒發感謝狀給志工夥伴和巡守隊，並於致詞中表示，感謝志工們於活動期間犧牲寶貴時間，引導遊客參觀博覽會，協助行銷苗栗觀光休閒和農業特色，以熱情、優質的服務品質獲致好評，也為整個中農博畫下溫馨圓滿的句點。

吳翠美表示，從30多年的教師生涯退休後，轉而加入警察局志工行列，向來安分守己的她，過去聽到警察會害怕，但經過10多年的服務經歷，這份志工工作使她感到驕傲。除輪流值班外，亦配合到車站、超市等地舉辦防範犯罪宣導，生活因而感到充實、有意義。

身為中農博場館維護志工的陳憶綾表示，很多人認為要退休了才能當志工，但自己本身有4家美髮店，每周仍會安排2天為志工日服務社會，除每年參加義剪活動，平時就在警察局、法院等單位服務，印象最深刻是執日碰上法院遭潑漆，她處變不驚地錄影，成功協助警方辦案。

結束頒獎後，副縣長鄧桂菊接著主持聯繫會報，與會代表與志願服務推廣中心，簡報今年上半年度各自推動業務執行成果，並公布志願服務教育訓練、衛生福利部志願服務資訊整合系統登錄、志願服務榮譽卡格式修正、貓裏志工季刊等資訊，以「志在服務，願你加入」的精神，鼓勵民眾加入志願服務行列。

(中時 )